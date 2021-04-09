Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

81 ilde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıya Isparta adına Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karayaka ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.Çevrimiçi toplantının ardından Vali Seymenoğlu başkanlığında Isparta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı da yapıldı.Toplantıda Isparta il genelindeki; elektronik kelepçe uygulaması, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) yansıyan vakaların değerlendirmesi, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki önleyici ve koruyucu tedbirler ile risk artırıcı faktörlere karşı il eylem planının hazırlanması konularında görüş alış verişinde bulunuldu. Vali Seymenoğlu toplantıda ayrıca KADES uygulamasının yaygınlaştırılması için bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi talimatı verdi.Toplantının ardından Vali Seymenoğlu Valilik önünde KADES standı açan Emniyet ve Jandarma birimlerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında görev yapan personelden bilgi aldı. Vali Seymenoğlu Emniyet ve Jandarma personeline çalışmaları için teşekkür ederek amaçlarının kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmek olduğunu söyledi.Türkiye’de En Çok İndirilen 3. UygulamaKADES uygulaması Türkiye’de en fazla kullanıcıya sahip çevrim içi mağaza olan Google Play Store’da yaşam alanında en fazla indirilen 3’üncü uygulama oldu. KADES uygulaması bugüne kadar 1 milyon 941 bin 315 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 106 bin 176 ihbarda bulunuldu. Bunlardan 54 bin 922 asıllı ihbara müdahale edildi.Kadınlar Teşekkür EttiEmniyet ve Jandarma kadın personeli tarafından Valilik önünde açılan KADES standında kadınlara KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi. Uygulamayı ilk kez cep telefonlarına indiren kadınlar ise uygulamanın çok yararlı olduğunu söyleyerek uygulamayı hayata geçiren herkese teşekkür ettiler.KADES Uygulaması Kadınlara Güven Veriyorİçişleri Bakanlığı tarafından KADES ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90’ı uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES, IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara ücretsiz indiriliyor. Uygulamaya ad soyad, doğum yılı, telefon ve T.C. kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabiliyor. Uygulamada konum bilgisinin mutlaka açık olması gerekiyor. Şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimallerinde ekranda bulunan 'yardım' butonuna basarak en yakın kolluk personelinin bölgeye ulaşması sağlanıyor.