Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun

10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı



Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başöğretmen, Türk milletinin büyük komutanı ve eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.



Tüm yaşamını milletimizin bağımsızlığına ve çağdaş medeniyetler arasında yerini sağlamlaştırmasına adayan Atatürk, üstün vasıflarıyla sadece bize değil tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıdır.



10 Kasım Türk Milleti için yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değildir. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. O’nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkma günüdür.



Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak onun ilkelerine, modern bir ülke olma hedefine, bağımsızlık ve demokrasi ilkelerinden asla ödün vermeden, Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.



Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum.