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Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de

15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti Isparta'da Telalem'de satışa çıktı.

Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
ISPARTA
G.Tarihi: 11.11.2020 11:45
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15 DAKİKADA SONUÇ  VEREN HIZLI COVİD-19 TANI KİTİ TELALEM'DE
Isparta'da Sağlık bakanlığı onaylı COVİD-19 TEST KİTİ Telalem'de satışa çıktı.
Kullanımı kolaydır ve herkes uygulayabilir. Labaratuvar ve ek cihaz gibi gereksinimlere ihtiyaç olmadan test yapılabilir. Test evde kendi kendine uygulama için uygundur. 15 dakikada sonuç veriyor!

Kutu İçeriği:
1 test kaseti
1 tek kullanımlık damlalık
1 algılama tamponu
1 parmak delme aparatı
1 alkollü mendil
1 Kullanım Talimatı

TEK KULLANIMLIK MASKELER
Tek kullanımlık maskelerde en uygun fiyatlar Telalem'de. Çocuklar içinde farklı seçenekler bulunmaktadır.

 
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UZAKTAN EĞİTİMİ ZENGİNLEŞTİREN VE KOLAYLAŞTIRAN EKİPMANLAR TELALEM'DE
Öğrenciler ve Öğretmenler için uzaktan eğitim programların yürütülmesinde değişik araç gereçlerden yararlanılır. Bu araç-gereçler öncelikle bir bilgisayar, tablet ve bunlara bağlanabilen donanımlardan oluşur. Isparta'da Telalem, Uzaktan eğitimi kolaylaştıran ekipmalarını vitrine çıkardı.Kamera, kulaklık , telefon tutucuları, kamera ve yine telefonlar için tripotlar, anfili hoparlörler, klavyeler, fareler uygun fiyat aralığında Telalem'de.

Kablosuz görüntü ve ses aktarıcı
Android ve iPhone(iOS)'larda, telefondaki görüntü ve ses dosyalarını akıllı televizyon üzerinden dinlemek ve izlemek için birçok seçenek mevcut. 
Ama arada kablo olmadan hem görüntü hemde sesi  aktarma işlemi yapmak istiyorsanız aşağıdaki ürün tam size göre...
TV'deki HDMI girişine bağlanan bu cihazla kayıpsız olarak telefonundaki görüntü ve sesi çok hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. 

Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA
Telefon: 0532 515 14 23
 
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