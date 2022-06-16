Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 1176 yılında Miryokefalon Zaferi ile Türk hakimiyetinin kabul edildiği, Anadolu’nun tapusunun alındığı, şehrin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Gelendost İlçesine ziyarette bulundu. Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin’i makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ziyarete Gelendost Belediye Meclisi Üyeleri Hüseyin Tula ve Mehmet Basravi Kıyak da eşlik etti.Gelendost Belediye Başkanlığında 3 dönemdir görevde bulunduğunu kaydeden Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, bu süre içerisinde ilk kez il belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini belirtti. Ziyaretleri ve vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Mehmet Sezgin, “Bir ağabey belediye olarak sizden Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra da sizler bizim arkamızda bir güvence olursunuz ve hizmetlerimize devam ederiz. Halkımızı memnun etmek bizlerin en büyük görevi. Hizmetlerimizde tamamen altyapıya yöneldim. Kanalizasyon, içme suyu ve TOKİ konutlarını bitirmek suretiyle şu anda doğalgazın haricinde altyapıyı bitirdik. Sizlerin sayesinde geçen yıl söz verdiğimiz gibi asfalt ve kilit taşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızı tozsuz, çamursuz yollarda yürütmek için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz. Arkamızda manevi bir desteksiniz, maddi destekleriniz de var. Bunu samimiyetimle söylüyorum. O güç bize büyük bir haz veriyor” ifadelerinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sıcak karşılamadan dolayı Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin’e teşekkür ederek, amaçlarının karşılıklı istişarelerde bulunmak olduğunu söyledi. Isparta Belediyesi’nin her zaman tüm belediyelerin yanında olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, ihtiyaç olduğunda destek vermekten hiçbir zaman kaçınmadıklarını kaydetti.Belediye Başkanları olarak amaçlarının seçildikleri bölgelere faydalı olmak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltebilmek olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizler burada çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Hep altyapıya çalışıyorsunuz. Bir belediye başkanı altyapıya yatırım yaptığı zaman seçimlere doğru ‘ne yaptın’ denir. Ama yapılması gereken altyapıdır. Altyapı olmadığı zaman üst yapıyla bu işin bitmeyeceği anlaşılır. Allah razı olsun sizler bu hizmetleri yapmışsınız. Popülist çalışma olmamış, gerçek bir belediyecilik çalışması yapmışsınız. Biraz önce ilçeyi gezdiğimde güzel hizmetler yaptığınızı gördüm, Allah razı olsun. Bundan sonra da yapılması gerekenleri elbirliği ile yaparız. Vermiş olduğunuz güzel hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gelendost halkımız da aldığı hizmetlerin mutlaka kıymetini ve takdirini bilir. Yapılan hizmetler kolay işler değil. Amacımız Gelendostlu hemşehrilerimizin çok daha rahat edebilmeleridir. Sizlere kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.Ziyaretin sonunda Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Migros Kavşağı olarak bilinen bölgeye Miryokefalon Kavşağı isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti. Mehmet Sezgin, Başkan Başdeğirmen’e Miryokefalon amblemi işlemeli bir tablo hediye etti.Miryokefalon’un Isparta sınırları içerisinde kazanılmış bir zafer olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bunun tescilini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. En sonunda Türk Tarih Kurumu da Miryokefalon Zaferinin Isparta sınırları içerisinde kazanıldığını onaylayacaktır. 1176 yılındaki zaferimiz Anadolu’nun kapılarının açıldığı bir zaferdir. O günden sonra önümüzde kimse duramadı ve çok güzel günlere geldik” dedi.