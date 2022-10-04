Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Halıkent, Ayazmana ve Vatan mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Halıkent mahallesinden başlayan Vali Baruş mahalle esnafını gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Mahallede bulunan Şehit Adem Köse İlkokulu’nu da ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Baruş ardından Muhtar Abidin Yorgancı ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında Halıkent Muhtarlığında görüş alış verişinde bulundu. Vali Baruş mahallede ayrıca Aile Sağlığı Merkezi’ni ve 112 Acil Sağlık İstasyonu’nu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Buradan Ayazmana Mahallesine geçen Vali Baruş Mahalle Muhtarı Süleyman Kocaer ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Baruş mahallede bulunan Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim Meslek Okulu’nda da öğrencilerle bir araya gelerek devam eden derslere iştirak etti.Son ziyaretini Vatan Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş Mahalle Muhtarı İzzet Yıldırım ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Vali Baruş mahallede bulunan 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.