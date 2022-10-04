Isparta’nın Eylül 2022 ihracatı 39 milyon dolar

Isparta, 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 39 milyon 084 bin 19 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 30 Eylül 2022 aralığında Isparta’nın toplam ihracatı ise 339 milyon 536 bin 75 dolara olarak kayıtlara geçti.



-Geçen yılın aynı döneminde ne olmuştu?

Isparta 2021 Eylül’de 34 milyon 551 bin 72 dolar değerinde ihracat yapmıştı. 1 Ocak-30 Eylül 2021 aralığında ise ihracatı 339 milyon 616 bin 70 dolar şeklinde gerçekleşmişti.

Isparta’nın Ağustos 2022 dönemi ihracatı ise 33 milyon 656 bin 39 dolar şeklinde hesaplanmıştı.



-Batı Akdeniz Bölgesi İhracat Atlası:

-Eylül 2022’de ihracat 194,1 milyon dolar oldu

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 194 milyon 130 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 208 milyon 369 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde - 6,4; Pay (22) yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.



-Düzey 2- TR 61’de ihracat geliri 2 milyar dolar

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 932 milyon 952 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 862 milyon 864 bin dolar idi. Değişim 3,81 oldu. Pay (20) yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.



Kent Eyl.’22 Sıra Oca.- Eyl.’22



Antalya 152.156,41 15 1.500.442,55

Isparta 39.084,19 31 339.536,75

Afyon 35.272,52 33 313.206,25

Burdur 22.986,30 45 210.808,43

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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.084,19



Toplam 339.536,75

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.877,06

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Eylül 2022 dönemi ihracatı: 39.084,19 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 30 Eylül 2022 dönemi ihracatı: 339.536,75 dolar

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Isparta’nın Eylül 2021 dönemi ihracatı: 34.551,72 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 30 Eylül 2021 dönemi ihracatı: 339.616,70 dolar

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Isparta’nın Ağustos 2022 dönemi ihracatı: 33.656,39 dolar

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