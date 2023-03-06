Sayın Valimizin Berat Kandili Kutlama Mesajları

Cenab-ı Hakk'ın (cc) rahmetinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günahlardan ve hatalardan kurtuluşa vesile olan Berat Gecesi’ni idrak etmenin engin mutluluk ve huzurunu yaşamaktayız.Mukaddes geceler iman, ibadet, fikir ve hissiyat bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe altına almamız için şüphesiz büyük bir fırsattır. Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Cenab-ı Hakk'ın (cc) rahmet ve mağfiretine nail olabilmek bakımından müminler için muazzam fırsatlar sunmaktadır.Bu gece, Yüce Allah (c.c.)’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği müstesna bir gecedir. Beraat Gecesi’nin ve Şaban Ayı’nın kalplerimize ilham ettiği manevi huzuru yürekten hissederek hakkımızın geçtiğini düşündüğümüz kimselerden helallik almak, fakir ve kimsesizlere el uzatmak ve gariplerin gönüllerini hoş ederek dualarını almak bu gecenin önemine mana katacak faziletli bir davranış olacaktır.Muhterem Isparta Halkımızın, Aziz Milletimizin ve İslam Âlemi'nin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mukaddes gecenin, Milletimizin çektiği sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmasını, tüm İslam Dünyasına huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.Aydın BARUŞIsparta Valisi