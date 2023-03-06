ITSO Başkanı Çelik’ten Berat Kandili mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan bir BeratKandilini daha hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

ITSO Başkanı Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yüce dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen üç ayların sonuncusu, Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen ve arınma, günahlardan temizlenme, sıkıntı ve musibetlerden kurtulma manasına gelen Berat gecesi, Müslümanların rahmet ve mağfirete ulaşma arzusuna vesile olan önemli gecelerden biridir.

Bu gece, yapacağımız duaların Cenab-ı Mevla’ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir.Dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hataları telafi yoluna gitmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ispartalı hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik eder, bu anlamlı gecenin toplum olarak birbirimize kenetlenip birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum.”