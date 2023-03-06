Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ülkemizin sorunlarını yerinde inceleyip vatandaşlarla buluşabilmek adına 1931 yılına kadar toplamda 19 yurt gezisinde bulunmuştur.Yurt içi gezi programları arasındaki bir ziyaretinide,6 Mart 1930 Perşembe günü beraberindeki heyetle birlikte Eğirdir üzerinden Isparta’ya gelerek gerçekleştirmiştir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta halkı tarafından büyük bir coşku ve gururlakarşılanmıştır.Tüm enerjisini Milletinden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatandaşlarla bir araya gelip, sorunları yerinde görerek fikir alışverişinde bulunmuş ve Isparta ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.Tarihi bir öneme sahip olan bu ziyaret sonrası Isparta halkı; 93 yıl önce olduğu gibi bugün de Ülkemizi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, göstermiş olduğu hedeflere ve uygarlık seviyesine çıkarmak için tüm gücüyle çalışma, azim ve kararlılığındadır.Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı, uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum.