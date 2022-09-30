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ISPARTA TİCARET BORSASI YENİ HİZMET MİNASI AÇILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Isparta'ya geldi...

ISPARTA TİCARET BORSASI YENİ HİZMET MİNASI AÇILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 30.09.2022 15:00
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Borsamızın Yeni Hizmet Binası ve Elektronik Satış Salonu Açılışı Gerçekleşti
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Isparta Ticaret Borsası yeni hizmet binası ve Elektronik Satış Salonumuzun açılışı gerçekleşti. 
Açılışa, #TBMM Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Satış Salonumuzu gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki katılımcılara Türkiye Ürün İhtisas Borsası ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bu hizmete Isparta’ya kazandırdığından dolayı Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar’a teşekkür etti. Hizmet binamızda yapılan gezinin ardından Başkan Adar’ın makam odasında merhum Ali İhsan Adar ve merhum Arif Doğan adına Kuranı Kerim okutuldu. İki başkana da sunduğu taziyenin ardından ITSO meclis salonunda yapılan toplantıya iştirak etti.
Toplantıda konuşan Isparta Ticaret Borsası(ITB) başkanı Ahmet Adar, şu sözlere yer verdi: “Isparta Ticaret Borsası olarak Tarımla Sanayileşen Isparta hedefimiz doğrultusunda göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana çalışmaya devam ediyoruz. Isparta tarımına ve ürünlerine katma değer sağlamak için büyük gayret sarfediyoruz. Her alanda ilimiz ürünlerinin tanıtımını sağlıyoruz. Ürünlerimizin katma değerini artırmak ve üretici ile tüccarımızı korumak için ticaretin kayıt altına alınması çok önemlidir. Bu kapsamda Borsa olarak Yaptığımız çalışmaların karşılığını tescil verilerinden görebiliyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılında 285 milyon TL olan yıllık işlem hacmimiz, bugün 10 kat artarak 3 milyar TL’yi aşmıştır. Bu durum üyelerimizi ve üreticimizi koruyarak mağduriyetlerin önüne geçmektedir. Ayrıca üretilen katma değer de ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Borsa olarak ilimiz tarımsal ticaretini geliştirmek için kurumumuzu yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Verdiğimiz hizmetin kalitesi hem TSE hem de TOBB tarafından belgelenmiştir. Bizim üyemiz en iyi hizmeti almayı hakediyor. Yine bu kapsamda 1996 yılında 20 m2 lik bir odada başlayan hizmet sürecimiz yine bugün açılışını yaptığımız 1.000 m2 lik modern hizmet binası ile yoluna devam etmektedir. Hizmet binamızın Borsamıza kazandırılmasındaki maddi ve manevi destekleri için TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz. Ürünlerimize katma değer ve pazar kazandırmak için yürüttüğümüz diğer proje ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde kurulan ‘TÜRİB’ yani Türkiye Ürün İhtisas Borsası. Kurucu  ortağı olduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası sayesinde üreticimiz ve tüccarımız telefonlarından ve bilgisayarlarından ürünlerini değerinde alıp satabilme  imkanına kavuşmuştur. Depolama ve nakliye maliyetleri en aza inmektedir. İsterse üreticilerimiz ürünlerini en yakın anlaşmalı Lisanslı Depoya teslim ederek karşılığında alacakları Elektronik Ürün Senedini banka yatırım hesaplarında saklayarak istedikleri zaman satışa sunmakta veya teminat olarak kullanarak bankalardan kredi kullanabilmektedir. Isparta Ticaret Borsası ilimizde tek yetkili acente sıfatıyla bu faaliyetlere aracılık etmektedir. Bugün açılışını yaptığımız Elektronik Satış Salonumuzla da TÜRİB sistemimizi taçlandırmış olduk. Üyelerimizin ve üreticilerimizin sisteme entregre olması için modern bir altyapıyı hizmete soktuk. Tüm alıcılarımız ve satıcılarımız Borsamız çatısı altında TÜRİB’de işlem gören ürünlerin ticareti yapabileceklerdir. Elektronik Satış Salonumuzun kuruluşu için verdiği desteklerden dolayı da  TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz.
Yine TÜRİB işlemlerine aracılık hizmeti vermek üzere TOBB önderliğinde kurulacak olan Ürün Piyasası Aracı Kurumu’na da ortak olmak için başvurumuzu yaptık. Isparta Ticaret Borsası her zaman gelişimin ve yeniliğin peşinde olmuş ve bundan sonra da üyelerini bu gelişme ve yeniliklerle buluşturmaya devam edecektir.  Ispartamızın ürünlerine katma değer sağlamak için çalıştığımız bir diğer konu ise coğrafi işaretler. Borsa olarak dünyada 200 milyar dolarlık hacme sahip coğrafi işaretli ürün pazarına biz de ilk adımları attık. İlk olarak  Türk Patent ve Marka Kurumundan ‘’Isparta Gülyağı’’ ardından ‘’Isparta Gül Suyu’’ coğrafi işaret tescillerini aldık. Üreticilerimiz her geçen gün konunun önemini daha iyi kavrayarak bu sisteme dahil olmaya başlamıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde coğrafi işaretlerimize daha fazla sahip çıkılacağına inancımız tamdır. Yine ilimiz ekonomisine en büyük katma değeri sağlayan ‘Isparta Elması’ için yaptığımız tescil başvurusunun da yakın bşr tarihte onaylanmasını bekliyoruz. Böylelikle ilimizin en önemli üç ürünün kalitesini ve marka değerini Isparta Ticaret Borsası olarak koruma altına almış olacağız. Ayrıca aldığımız ‘Isparta Gülyağı’ coğrafi işareti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Avrupa Birliğinde tescil edilmek üzere seçilmiştir. Isparta Ticaret Borsası olarak 2002 yılında başlattığımız Isparta’nın ilk ve tek sektörel organizasyonu olan Göller Bölgesi Yayla şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın da 17’ncisini de 10-13 Kasım tarihlerinde açacağız. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Isparta’ya kazandırdığı 35 bin m2’lik modern bir fuar merkezi ile Isparta ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde de fuarımızın ve fuar alanımızın büyütülmesi öncelikli hedefimiz olacaktır. Son dönemde yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarla yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ihracatımıza olumlu olarak yansımıştır. Hindistan pazarında yakaladığımız başarıyı yeni ülke pazarlarına da taşımak istiyoruz. Bu konudaki temaslarımız devam etmektedir. İlimize ve Ekonomimize katkı sağlayacak her girişime destek olduk her projede yer almaya çalıştık. İlimiz için önemli olduğuna inandığımız ‘Yapay Zeka Destekli Elma İşlemi Sistemi’nin yerli imkanlarla üretilmesi için hazırlanan projeye ortak olduk. Proje KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü. İnşallah en kısa zamanda da piyasa sunulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. “ dedi.
 
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