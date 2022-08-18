Gönen ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Aydın Baruş ilçede bir dizi incelemede bulunarak muhtarlar toplantısı düzenledi, Gölbaşı ve Senirce köylerini ziyaret etti.İlçedeki ziyaretine hükümet konağından başlayan Vali Baruş kamu birimlerini dolaşarak çalışanlara kolaylıklar diledi ardından Kaymakam Ali Argama’dan brifing aldı. Daha sonra ilçede faaliyet gösteren esnafları dolaşan Vali Baruş esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Sonrasında Gönen Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Osman Kesmen ile görüşen Vali Baruş belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.Buradan Kasap mahallesine geçen Vali Baruş, 2004 yılında Tunceli-Ovacık kırsalında hain terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Soydan’ın anne-babası Mürüvvet-Ahmet Soydan’ı ikametlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi.Ziyaretlerinin ardından ilçede görev yapan muhtarlarla hükümet konağında bir araya gelen Vali Baruş muhtarlara önemli konularda açıklamada bulundu, sonrasında ise muhtarlara tek tek söz vererek talep ve önerilerini dinledi.Vali Baruş konuşmasında “ Yasa dışı bahis ve kumar olaylarına karşı gençlerimizin dikkatini çekmemiz gerekiyor. Bunun yanından uyuşturucuyla mücadele hepimizin görevi. Çevremizde çok duyarlı olalım. Uyuşturucu kullanan biri bunu her an çevresine yayma ihtimali var. Bu şahısların bu işten kurtulması için gerekeni yapalım. Bu işin ticaretini yapanları derhal kolluğa bildirilelim. Bu konudaki duyarlılığımızı arttıralım. Muhtarlarımız çok iyi gözlemci olsunlar. Diğer önemli bir konu ise biliyorsunuz Eylül sonuna kadar orman yangını riskimiz var. Hassas olalım, sadece piknik ateş yakmakla yangın başlamıyor. Bağ-bahçe ve tarlalarımızda da kontrolsüz ateş yakmayalım. Bu işi daha nemli dönemlere barakalım. Başka bir konu ise düğünlerde kesinlikle silah kullanmaya müsaade etmeyeceğiz. Düğünlerde insanları korkutan hareketlere ne gerek var anlamış değilim. Bu konuda düğün sahipleri taahhütname imzalamak zorunda. Gündemimizin diğer önemli konusu kadına yönelik şiddet, bu insanlık dışı bir suç ve hala devam eden bir suç çok üzülüyoruz. Biz bu konuda kurumlar olarak eğitim çalışmalarımız devam ettiriyoruz ama sizler de çevreninizi eğitin, uyarın. Son olarak lütfen yardıma muhtaç vatandaşlarımızı bize bildirin. Bizim haberimiz olmayabilir siz bu konuda duyarlı olun. Devletimizin imkanları bu konuda çok fazla. Bu konudaki duyarlılığımıza devam edelim” dedi.İlçe merkezindeki programlarını tamamlayarak Gölbaş’ı köyüne geçen Vali Baruş burada çocukların sevinç gösterileriyle karşılandı. Darbukalar eşliğindeki coşkulu karşılama için tüm çocuklara teşekkür eden Vali Baruş ardından köy okulunda incelemelerde bulundu, köyde karşılaştığı vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.Son olarak yıkılarak yeniden yapılan Senirce Göltaş Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Vali Baruş 8 derslikli yeni okul binasını dolaşarak Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.