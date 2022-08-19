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Isparta'da Görev Yeri Değişen Kaymakamlara Veda Yemeği

Isparta'da Görev Yeri Değişen Kaymakamlara Veda Yemeği
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Görev Yeri Değişen Kaymakamlara Veda Yemeği Düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan Adıbelli, Sütçüler Kaymakamı İsmail Güney, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ve Aksu Kaymakamı Esra Arıtürk için veda yemeği düzenlendi.
Polisevinde düzenlenen veda yemeğine Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş,  Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban ile ilçe Kaymakamları ve eşleri katıldı.
Vali Aydın Baruş programda yaptığı konuşmasında, görev yerleri değişen Kaymakamlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, ilimize yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Program sonunda Vali Baruş, görev yeri değişen kaymakamlara hediye takdim etti.
 
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