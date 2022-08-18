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Isparta Spor’a destek büyüyor!
Isparta Spor’a destek büyüyor!
ISPARTA
Tarih:
18.08.2022 13:51
G.Tarihi:
18.08.2022 13:57
895039 Okunma
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Isparta Spor’a destek büyüyor!
İş adamlarından oluşan, Isparta'nın vizyonu ve kalkınması için çalışan, lspartanın en etkili derneği IDGEP den Isparta Spor'a dev destek.
332.000₺ değerinde kombine, forma ve bayrak alarak Isparta spor'un yanında oldu.
IDGEB
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