Isparta Spor’a destek büyüyor!

İş adamlarından oluşan, Isparta'nın vizyonu ve kalkınması için çalışan, lspartanın en etkili derneği IDGEP den Isparta Spor'a dev destek.332.000₺ değerinde kombine, forma ve bayrak alarak Isparta spor'un yanında oldu.