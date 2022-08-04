Vali Baruş Gelendost İlçesini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında Gelendost ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulunarak muhtarlar toplantısı düzenledi. İlçede ilk olarak hükümet konağında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Vali Baruş ardından Kaymakam Onur Alimoğlu’ndan ilçeyle ilgili brifing aldı. Buradan esnaf ziyaretine geçen Vali Baruş vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İlçe merkezinde bulunan Abdul Gaffar Cami’sini de ziyaret eden Vali Baruş, Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ardından Gelendost Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Baruş Belediye Başkanı Mehmet Sezgin’den ilçede devam eden çalışma ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.Daha sonra Çaltı köyüne giden Vali Baruş, 2021 yılında Pençe Yıldırım harekatı kapsamında Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyon esnasında teröristlerle girilen çatışmada şehadet mertebesine erişen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın köyde ikamet eden anne ve babası Kezban-Sadettin Özdamar’ı ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi.Buradan ilçe merkezine geçen Vali Baruş aziz şehidimiz Yasin Özdamar’ın adının verildiği okulda oluşturulan Şehit Yasin Özdamar köşesinin açılışını yaptı. Vali Baruş Şehit Yasin Özdamar Anadolu Lisesi içerisinde faaliyetlerine devam eden Engelsiz Yaşam Atölyesi’nde de incelemelerde bulunarak eğitmen ve kursiyerlerden üretilen ürünlerle ilgili bilgiler aldı, ürünleri inceledi. Burada, Liselere Giriş Sınavı’nda başarı göstererek Fen Liselerini kazanan öğrencilerle karşılaşan Vali Baruş öğrencileri tebrik ederek hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti. Ardından Gelendost ilçesinde Tarım Lisesi niteliğinde yapılması planlanan Gelendost Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatına geçen Vali Baruş okul ve inşaatla ilgi yetkililerden bilgi aldı. Ardından Yaka köyüne geçen Vali Baruş, Şehit Mustafa Baş İlkokulu ve Ortaokulu binasının yapılacağı yerde incelemelerde bulunarak ilgililerden projeyle ilgili bilgi aldı.Vali Baruş, 1200’lü yılların başında yapılan Yeşilköy sınırları içerisindeki Ertokuş Kervansarayında da incelemelerde bulunarak kervansaray bahçesinde, okçu gençlerin gösterisini izledi.İlçede son olarak muhtarlarla bir araya gelen Vali Baruş konuşmasında “Muhtarlarımız bizim için hem devletin en ücra köşedeki temsilcisi hem de vatandaşın en ücra köşedeki sesi. Muhtarlarımızı bu bakımdan çok önemsiyoruz. Görev yaptığınız yerlerde vatandaşımızın gündeminde olan konuları sizlerden duyabilmek için bu toplantıları tertip ediyoruz” dedi. Vali Baruş açıklamalarında ayrıca artan koronavirüs vakaları, bağımlılıklarla mücadele, telefon ve internet dolandırıcılıkları, orman yangınları ve suda boğulma vakaları konularında muhtarların dikkatini çekerek bu konularda vatandaşların bilgilendirilmelerini istedi.Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar ise talep ve önerilerini iletti.