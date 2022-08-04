isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Valisi Baruş Gelendost İlçesini Ziyaret Etti

Isparta Valisi Baruş Gelendost İlçesini Ziyaret Etti
ISPARTA
G.Tarihi: 04.08.2022 12:29
296440 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Vali Baruş Gelendost İlçesini Ziyaret Etti
Vali Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında Gelendost ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulunarak muhtarlar toplantısı düzenledi. İlçede ilk olarak hükümet konağında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Vali Baruş ardından Kaymakam Onur Alimoğlu’ndan ilçeyle ilgili brifing aldı. Buradan esnaf ziyaretine geçen Vali Baruş vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İlçe merkezinde bulunan Abdul Gaffar Cami’sini de ziyaret eden Vali Baruş, Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ardından Gelendost Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Baruş Belediye Başkanı Mehmet Sezgin’den ilçede devam eden çalışma ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Çaltı köyüne giden Vali Baruş, 2021 yılında Pençe Yıldırım harekatı kapsamında Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyon esnasında teröristlerle girilen çatışmada şehadet mertebesine erişen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın köyde ikamet eden anne ve babası Kezban-Sadettin Özdamar’ı ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi.
Buradan ilçe merkezine geçen Vali Baruş aziz şehidimiz Yasin Özdamar’ın adının verildiği okulda oluşturulan Şehit Yasin Özdamar köşesinin açılışını yaptı. Vali Baruş Şehit Yasin Özdamar Anadolu Lisesi içerisinde faaliyetlerine devam eden Engelsiz Yaşam Atölyesi’nde de incelemelerde bulunarak eğitmen ve kursiyerlerden üretilen ürünlerle ilgili bilgiler aldı, ürünleri inceledi. Burada, Liselere Giriş Sınavı’nda başarı göstererek Fen Liselerini kazanan öğrencilerle karşılaşan Vali Baruş öğrencileri tebrik ederek hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti. Ardından Gelendost ilçesinde Tarım Lisesi niteliğinde yapılması planlanan Gelendost Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatına geçen Vali Baruş okul ve inşaatla ilgi yetkililerden bilgi aldı. Ardından Yaka köyüne geçen Vali Baruş, Şehit Mustafa Baş İlkokulu ve Ortaokulu binasının yapılacağı yerde incelemelerde bulunarak ilgililerden projeyle ilgili bilgi aldı.
Vali Baruş, 1200’lü yılların başında yapılan Yeşilköy sınırları içerisindeki Ertokuş Kervansarayında da incelemelerde bulunarak kervansaray bahçesinde, okçu gençlerin gösterisini izledi.
İlçede son olarak muhtarlarla bir araya gelen Vali Baruş konuşmasında “Muhtarlarımız bizim için hem devletin en ücra köşedeki temsilcisi hem de vatandaşın en ücra köşedeki sesi. Muhtarlarımızı bu bakımdan çok önemsiyoruz. Görev yaptığınız yerlerde vatandaşımızın gündeminde olan konuları sizlerden duyabilmek için bu toplantıları tertip ediyoruz” dedi. Vali Baruş açıklamalarında ayrıca artan koronavirüs vakaları, bağımlılıklarla mücadele, telefon ve internet dolandırıcılıkları, orman yangınları ve suda boğulma vakaları konularında muhtarların dikkatini çekerek bu konularda vatandaşların bilgilendirilmelerini istedi.
Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar ise talep ve önerilerini iletti.
 
295974717-369637048685117-5461150789376589273-n295985740-369637598685062-6389963571847110238-n296010169-369636738685148-4152414392054165308-n296010827-369637615351727-6418998695104384089-n296015292-369637655351723-6165721839794063863-n296035926-369637035351785-4068671233396154874-n296059637-369637378685084-5298372177537183709-n296097050-369636685351820-3408625243392191360-n296098674-369636765351812-5787227061088944808-n296119005-369637258685096-1085944669421862767-n296119872-369636895351799-5832210676840936665-n296119872-369637375351751-8002058461302034111-n296130736-369636742018481-4456449468333180263-n296160159-369637322018423-4812646419903020642-n296170368-369637495351739-2795012709244662807-n296248296-369636935351795-6451558020236406114-n296291981-369637152018440-4618665482402438892-n296343840-369637695351719-7885959388211534238-n296346339-369637732018382-3293683210480125334-n296361599-369636915351797-4496091349261273896-n296391767-369637125351776-3697374984835806419-n296457659-369637165351772-3399132786723430026-n296482329-369637425351746-711688146044880073-n296539004-369637208685101-9221246647238832918-n296586622-369637022018453-6047008155401191201-n296660480-369637498685072-2793789893581333044-n296719433-369636762018479-3706764765134228235-n296868792-369637532018402-4808584940450416799-n297337325-369637262018429-7592810276812661421-n295947740-369636688685153-1936617572617522683-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DAKİ AVCILAR BU HABERE DİKKAT!
Isparta'da Tıp Literatüründe bir ilk
HABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYE
HABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARI
Isparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi
ISPARTA'NIN KAHVALTI VE ORGANİZASYON MERKEZİ BUBBLE KİDS CAFE
HABER AJANSI: EYT'DE YENİ FÖRMÜL GÜNDEMDE!
ISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDI
KOVİD-19 VAKA PATLAMASI: CİDDİ ARTIŞ VAR!
Organik Bebek Giyim Markası Kitikate Isparta'da!
GÜNÜN HABERLERİ VE ÖNEMLİ BAŞLIKLARI
ISPARTA HABER: GÖLCÜK'TE NEDEN AĞAÇLAR KESİLİYOR?
ISPARTA HABER: BELEDİYE'DEN VATANDAŞA DUYURU
27 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YENİ TAKVİM AÇIKLANDI!
SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!
HABER AJANSI: İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM GELDİ
HABER AJANSI: GÜNÜN GÜNCEL BAŞLIKLARI
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2022 -3ISPARTA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 2022 -3
Tehlikeli anlar! Isparta'da ev yangını olayı
DİKKAT! ISPARTA VE BÖLGEMİZDE SICAKLIK UYARISI
BANKALAR PROMOSYONLARINI DUYURDU
Isparta'da bir hırsızlık olayı daha çözüldü
DİLAN POLAT ISPARTA ŞUBESİ GÜZELLİĞİNİZE GÜZELLİK KATIYOR!
ISPARTA'DA BÜYÜK GURUR! TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUISPARTA'DA BÜYÜK GURUR! TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten Balkırı Köyü Kadın Girişimcilerine ZiyaretEğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten Balkırı Köyü Kadın Girişimcilerine Ziyaret03 Ağustos 2022
SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!28 Temmuz 2022
Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''04 Ağustos 2022
HABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARIHABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARI03 Ağustos 2022
Rusya’ya ihracat artışı sürüyorRusya’ya ihracat artışı sürüyor04 Ağustos 2022
HABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYEHABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYE03 Ağustos 2022
ISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ04 Ağustos 2022
ISPARTA HABER: BELEDİYE'DEN VATANDAŞA DUYURUISPARTA HABER: BELEDİYE'DEN VATANDAŞA DUYURU29 Temmuz 2022
Isparta'da 8 adet işyeri açık artırma usulüyle kiralanacakIsparta'da 8 adet işyeri açık artırma usulüyle kiralanacak03 Ağustos 2022
27 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ27 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ29 Temmuz 2022
​KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞANDI​KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞANDI03 Ağustos 2022
ISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDIISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDI30 Temmuz 2022
Dereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e ZiyaretDereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e Ziyaret03 Ağustos 2022
Isparta'da GES’e uygun kapalı pazaryeri kuruluyorIsparta'da GES’e uygun kapalı pazaryeri kuruluyor29 Temmuz 2022
Isparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldiIsparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi02 Ağustos 2022
Eğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın DuyurusuEğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın Duyurusu04 Ağustos 2022
YADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlarYADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlar04 Ağustos 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Isparta'ya geldiEnerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Isparta'ya geldi28 Temmuz 2022
Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruzIsparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz02 Ağustos 2022
Isparta her geçen yıl daha da güzelleşiyorIsparta her geçen yıl daha da güzelleşiyor02 Ağustos 2022