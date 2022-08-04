10 sektör ‘1 milyon dolar’ bandını aştı

Yaş meyve ve sebze ihracatı 61 milyon $



Isparta’nın yaş meyve ve sebze ihracatı 1-31 Temmuz tarihleri arasında 9 milyon 633 bin 29 dolar olarak gerçekleşti. 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında bu değer 61 milyon 925 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



-Kimyevi maddeler ve mamulleri yükselişte

Isparta’da totalde 10 sektör ihracatta ‘1 milyon dolar’ bandını aştı. Kimyevi maddeler ve mamullerinin Temmuz ihracat değer 5,5 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz arasında ise bu değer 18,7 milyon dolar şeklinde hesaplandı.



-Makine ve aksamları 15,7 milyon dolar oldu

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 3 milyon 546 bin dolar şeklinde hesaplandı. Makine ve aksamlarında bu değer 3,2 milyon dolar… Makine ve aksamlarında Ocak-Temmuz 2022 değeri 15,7 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.



-Tekstil ve hazır giyim önemli bir güç

Isparta 2 milyon 98 bin dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri ihraç etti. Hazır giyim ve konfeksiyonda bu oran 1 milyon 257 bin dolar oldu. Her iki sektörün 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki ihracat geliri ise yaklaşık 37 milyon dolar oldu.



Sektör Tm.’22 Oca.-Tm.’22



Yaş Meyve ve Sebze 9.633,29 61.925,74

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 5.541,08 18.744,50

Madencilik Ürünleri 4.806,15 39.008,79

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.546,70 26.382,35

Makine ve Aksamları 3.255,26 15.745,43

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 3.044,03 23.224,23

Tekstil ve Hammaddeleri 2.098,94 20.585,89

İklimlendirme Sanayii 1.273,31 9.938,99

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.257,82 16.963,88

Halı 1.106,47 12.219,20

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 832,69 5.583,62

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 816,24 3.802,43

Meyve Sebze Mamulleri 316,17 5.387,83

Çelik 285,05 888,92

Elektrik ve Elektronik 169,76 616,68

Demir ve Demir Dışı Metaller 167,52 1.971,42

Kuru Meyve ve Mamulleri 30,10 172,11

Otomotiv Endüstrisi 6,12 166,20

Süs Bitkileri ve Mamulleri 5,10 2.887,37

Deri ve Deri Mamulleri 3,58 21,80

Diğer Sanayi Ürünleri - 83,77

Mücevher - 0,30



Toplam 38.314,73 266.649,08



