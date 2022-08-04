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10 sektör ‘1 milyon dolar’ bandını aştı

10 sektör ‘1 milyon dolar’ bandını aştı
ISPARTA
G.Tarihi: 04.08.2022 12:49
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10 sektör ‘1 milyon dolar’ bandını aştı
Yaş meyve ve sebze ihracatı 61 milyon $
 
Isparta’nın yaş meyve ve sebze ihracatı 1-31 Temmuz tarihleri arasında 9 milyon 633 bin 29 dolar olarak gerçekleşti. 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında bu değer 61 milyon 925 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
 
-Kimyevi maddeler ve mamulleri yükselişte
Isparta’da totalde 10 sektör ihracatta ‘1 milyon dolar’ bandını aştı. Kimyevi maddeler ve mamullerinin Temmuz ihracat değer 5,5 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz arasında ise bu değer 18,7 milyon dolar şeklinde hesaplandı.
 
-Makine ve aksamları 15,7 milyon dolar oldu
Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 3 milyon 546 bin dolar şeklinde hesaplandı. Makine ve aksamlarında bu değer 3,2 milyon dolar… Makine ve aksamlarında Ocak-Temmuz 2022 değeri 15,7 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.
 
-Tekstil ve hazır giyim önemli bir güç
Isparta 2 milyon 98 bin dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri ihraç etti. Hazır giyim ve konfeksiyonda bu oran 1 milyon 257 bin dolar oldu. Her iki sektörün 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki ihracat geliri ise yaklaşık 37 milyon dolar oldu.
 
Sektör                                                                 Tm.’22                  Oca.-Tm.’22
 
Yaş Meyve ve Sebze                                      9.633,29               61.925,74
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri             5.541,08               18.744,50
Madencilik Ürünleri                                       4.806,15               39.008,79
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri          3.546,70               26.382,35
Makine ve Aksamları                                     3.255,26               15.745,43
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü.       3.044,03               23.224,23
Tekstil ve Hammaddeleri                             2.098,94               20.585,89
İklimlendirme Sanayii                                  1.273,31               9.938,99
Hazır Giyim ve Konfeksiyon                        1.257,82               16.963,88
Halı                                                                       1.106,47               12.219,20
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller         832,69                  5.583,62
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar         816,24                  3.802,43
Meyve Sebze Mamulleri                              316,17                  5.387,83
Çelik                                                                    285,05                  888,92
Elektrik ve Elektronik                                     169,76                  616,68
Demir ve Demir Dışı Metaller                   167,52                  1.971,42
Kuru Meyve ve Mamulleri                           30,10                     172,11
Otomotiv Endüstrisi                                      6,12                       166,20
Süs Bitkileri ve Mamulleri                            5,10                       2.887,37
Deri ve Deri Mamulleri                                3,58                       21,80
Diğer Sanayi Ürünleri                                    -                              83,77
Mücevher                                                          -                              0,30
 
Toplam                                                                38.314,73            266.649,08
 
 
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