Batı Akdeniz’in ihracatı 1 milyar 540 milyon dolara yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 1-31 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki ihracat verilerini yayımladı. Isparta Temmuz 2022’de 38 milyon 314 bin 73 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdur’da anılan dönemdeki ihracat değeri 1 milyar 540 milyon 561 bin dolar oldu.



-Millî servete 266,6 milyon dolar katkı

Isparta, 1- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 266 milyon 649 bin 08 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta, Türkiye’de 81 kent içerisinde en yüksek ihracat gerçekleştiren 32’nci kent oldu.



-Batı Akdeniz Bölgesi İhracat Atlası



Kent Tm.’22 Sıra Oca.-Tm.’22



Antalya 128.171,56 15 1.190.821,10

Isparta 38.314,73 32 266.649,08

Afyon 30.197,68 34 243.951,69

Burdur 23.988,36 45 162.992,32



-1-31 Temmuz ihracatı: 179 milyon dolar

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 179 milyon 789 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 176 milyon 605 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde 1,8; Pay (22) yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.



-Düzey 2- TR 61’de yıllık ihracat geliri: 1,4 milyar dolar

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 540 milyon 561 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 467 bin 051 dolar idi. Değişim 5,0 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73



Toplam 266.649,08

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.877,06

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.581,68

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Temmuz 2022 dönemi ihracatı: 38.314,73 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 dönemi ihracatı: 266.649,08 dolar

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Isparta’nın Temmuz 2021 dönemi ihracatı: 37.877,06 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Temmuz 2021 dönemi ihracatı: 277.140,09 dolar

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Isparta’nın Haziran 2022 dönemi ihracatı: 48.291,57 dolar

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