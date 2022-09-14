Vali Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Fatih ve Yedişehitler Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret etti.Ziyaretine Fatih Mahallesinden başlayan Vali Baruş, Mahalle Muhtarı Osman Başpınar’la bir araya gelerek mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ardından Isparta Belediyesi tarafından mahallede yapılan spor kompleksinde incelemelerde bulundu.Daha sonra Yedişehitler Mahalle Muhtarlığı’nda Muhtar Adem Şamlı ile bir araya gelen Vali Baruş başta asayiş ve güvenlik konuları olmak üzere mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu. Mahallede esnaf ziyareti de gerçekleştiren Vali Baruş esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.