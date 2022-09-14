Yeni Bölge Planı Çalıştayları Isparta'da başladı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2024-2028 TR61 Bölgesi Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamındaki çalıştayların ilkini Isparta'da gerçekleştirdi. Isparta Valisi Aydın Baruş'un açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, "Meyvecilik", "Ekoturizm", "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", "Nitelikli İş Gücü", "Sanayide Rekabetçilik ve Yenilikçilik" tematik alanlardaki çalışma gruplarında öne çıkan sorunların tespiti yapılıp çözümler geliştirilmeye çalışıldı.Çalıştay, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu ve Fahreddin Gözgün; Antalya, Burdur ve Isparta illerinden kurum yöneticileri, uzmanlar ve akademisyenlerin katıldığı toplantı ile başladı. Açılış konuşmasında Isparta Valisi Aydın Baruş, ulusal planların hazırlanmasında bölgesel planların önemini vurguladı. Vali Baruş, bu planların bölgesel kalkınmada hangi alanlara ağırlık verilmesi gerektiğini gösteren vizyon belgeleri olduğuna dikkat çekti.Ajansın hazırladığı 3. plan olmasına rağmen bölge planlarının geçmişinin Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'na kadar dayandığını hatırlatan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ise, hazırlanan planların rafta kalmamasını sağlamak üzere mekânsal boyut, spesifik yerel bilgi ve planların uygulanması için bir takım araçların zorunluluk olduğunu belirtti. GÜLER, önceki planlardan farklı olarak mekânsal projelerin ihtisas komisyonları marifetiyle ortaya çıkmasının planın uygulanabilirliğini artıracağını vurguladı.Açılış konuşmalarının ardından ihtisas komisyon toplantılarının yapıldığı oturumlara geçildi. Hem bölge içinden hem de bölge dışından geniş bir yelpazedeki kurum ve kuruluşlardan çok sayıda uzman "Meyvecilik", "Ekoturizm", "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", "Nitelikli İş Gücü", "Sanayide Rekabetçilik ve Yenilikçilik" tematik alanlarındaki çalışma gruplarına katıldı. Batı Akdeniz Bölgesi'nin gelişme vizyonunun tartışıldığı gün boyu süren oturumlarda bölgede öne çıkan sorunların tespiti yapılıp çözümler geliştirilmeye çalışıldı. Geleneksel çalıştay formatından farklı olarak gerçekleştirilen oturumlarda; sorunlara getirilen çözüm önerileri, mekânsal projelerle somutlaştırılmaya çalışıldı.2024-2028 Bölge Planı'nın omurgasının oluşturulduğu komisyon toplantılarının sonuncusu kabul edilen çalıştay sonrası hazırlanacak komisyon raporları ilerleyen dönemde BAKA'nın web sitesinde kamuoyunun takdirine sunulacak.