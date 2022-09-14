ISPARTA İL JANDARMA KOMTANLIĞI BASIN DUYURUSU

İsparta ili Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyünde 12 Eylül 2022 tarihinde DSİ barajı mevkiinde bulunan Boğazova Sulama Birliğine ait enerji nakil kablolarının çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.Y. ve M.T. isimli şüpheliler. Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe J.K.hğı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar neticesinde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruntuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.