Vali Aydın Baruş çalışma ziyaretleri kapsamında Sütçüler ilçesinin Çandır ve Yeşilyurt köylerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.Ziyaretine Çandır köyünden başlayan Vali Baruş beraberinde Sütçüler Kaymakamı Kerem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ile güçlendirme çalışmaları nedeniyle eğitim öğretimin geçici olarak sosyal tesislerde devam ettiği Çandır Oğuz Önder İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ardından güçlendirme çalışmalarının devam ettiği okul binasında incelemelerde bulunan Vali Baruş, yüklenici firma yetkilileri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelinden inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Buradan Çandır merkezine geçen Vali Baruş vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.Daha sonra köy sınırları içinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunan Vali Baruş ikram edilen Sütçüler kekiğini kanyondan akan suya girerek yudumladı.Beraberindekilerle Yeşilyurt köyüne geçen Vali Baruş köy sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Köyün toprak kayması riski taşıyan Mandallar mahallesinin güvenli bir alana taşınması konusunda vatandaşlara açıklamalarda bulunan Vali Baruş “Sağlıksız bir ortamda oturmaktansa uygun bir ortama taşınmak daha iyidir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için çözüm arayışındayız. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz gerekli araştırmaları daha da kapsamlı olarak yapacaktır. Öncelikle şunu bilmemiz lazım: Canımız her şeyden kıymetli, hanemiz, çoluk çocuğumuz her şeyden daha kıymetli onları risk altına atma lüksümüz yok. Biz bunu bir an önce planlayıp, yerleşim yerini planlayıp gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde yürüterek sizlerin başka bir alana naklini gerçekleştirmiş olacağız. Tabi bu kolay bir iş değil, zaman alacak bir süreç” dedi.Vali Baruş daha sonra Mandallar mahallesine giderek toprak kaymasının yaşandığı bölgede detaylı olarak incelemelerde bulundu. Vali Baruş ardından evlerin taşınacağı alanlarda da köy halkı ile birlikte incelemede bulundu.