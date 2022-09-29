İçişleri Bakanlığımızca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla bir kampanya gerçekleşti. Isparta’daki kampanya programı ise Nazmiye Demirel Ortaokulu önündeki yaya geçidinde yapıldı. Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu kampanyasına Vali Aydın Baruş, il Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, kamu kurumu müdürleri, Trafik Polisleri ve öğrenciler katıldı.Programdaki konuşmasında sürücülerin yaya geçitlerinde uyması gereken kurallara dikkat çeken Vali Baruş “Trafikte güvenlik konusu en fazla önem verdiğimiz konulardan birisi. Trafik denince sürücü ve yaya akla geliyor. Bugün Türkiye'de motorlu taşıt sayısı son yıllarda ciddi bir şekilde artışa geçmiş durumda. İlimizde de motorlu taşıt sayısının nüfusa göre Türkiye'deki yüksek illerden biri olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. 180 bin civarında motorlu taşıt var. Her geçen gün artan araç sayısının trafik güvenliğini olumsuz etkilenmemesi amacıyla yaptığımız kampanyalar ve çalışmalarla bazı konulara özellikle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu mottosu ile yapılan bu etkinlikte; Özellikle okul önlerinde bulunan yaya geçitlerinde sürücülerimizin dikkatli olmasını sağlamak ve yol işaretlemelerinin de onların dikkatini çekecek şekilde gerçekleştirilmesini temin etmeye çalışıyoruz. İlimizde 2020 ve 2021 yıllarında bir yayamız trafik kazalarında hayatını kaybetmişti. 2022 yılında ise maalesef 2 vatandaşımız, ki; O da yaya geçidinde meydana gelen bir trafik kazası idi ve hayatını kaybetti. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Sürücülerimizden özellikle yaya geçitlerine yaklaştıklarında süratlerini azaltmalarını istiyoruz, yaya geçidinden geçecek olan varsa onlara müsaade etmeleri istiyoruz. Bu hususlar can güvenliği açısından son derece gerekli. Bu etkinlikle inşallah vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatini çekeriz ki; Bu üzücü kazalar bir daha yaşanmasın. Eğitim öğretim yılı başında yapmış olduğumuz toplantılarda da bu konuyu öncelikli olarak ele aldık ve yoğun olan okullarımızın önünde öğrencilerimizin giriş çıkış saatlerinde okul trafik görevlisi görevlendirilmesini, diğer okullarımızda da öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin okul trafik görevlisi olarak görevlendirilmesi noktasında gerekli talimatları verdik. Okul giriş çıkışlarında özellikle sürücülerimizin hassasiyet göstermelerini, okul trafik güvenlik görevlilerinin işaretlerine uymalarını rica ediyoruz” dedi.Ardından Vali Baruş öğrencilerle birlikte yaya geçidindeki bir çizgiyi kırmızıya boyadı. Sonrasında ise ellerinde Türk bayrakları ve kampanyanın sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıyan öğrenciler Vali Baruş ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Vali Baruş öğrencilerle uzun uzun kampanya konusunda sohbet etti.