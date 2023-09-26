Araç Sahipleri Dikkat: Benzine İndirim Bekleniyor

Petrol fiyatlarının son dönemde yüksek seviyelerde seyretmesi, akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zam olarak yansımıştı. Rusya'nın petrol ihracatını kısıtlamasının da etkisiyle geçtiğimiz hafta motorine 2,03 TL, benzine ise 1 lira 60 kuruş zam gelmişti. İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılırken, benzini ise son zamla birlikte litre fiyatı 38 lira 47 kuruşa yükselmişti.

Ancak iyi haber şu ki, benzine indirim bekleniyor. Salı gecesinden itibaren Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim yapılması öngörülüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, Cuma günü 94,64 dolara kadar yükseldikten sonra, günü 91,96 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 92,44 dolar olarak kaydedildi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.