1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla, 3 Aralık tarihi “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. 3 Aralık Günü engelli kardeşlerimizin ihtiyaç ve sorunlarına dikkat çekilmesi, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması bakımından önemli bir gündür.Sosyal yaşamın her aşamasına etkin bir şekilde katılmak engelli veya engelsiz tüm bireylerin doğal hakkıdır. Ülkemizde de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine hayatlarını sürdürebilecekleri şartların oluşturulması, yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal imkânlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizden olmalıdır. Sosyal yaşam mekânlarının ve kamu hizmetlerinin engellilerin erişimine uygun hale getirilmesinde kamu kurumlarına ve özellikle yerel yönetimlere önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir.Geleceğe umutla bakan güçlü bir millet olmak istiyorsak bunu birbirimize destek olarak ve tüm vatandaşlarımızın yeteneklerini rahatça ortaya koyabilecekleri bir ortamı oluşturarak başarabiliriz. Bu nedenle, toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmak, onların hayata olumlu bakmasını sağlamak toplumdaki tüm bireylerin sorumluluğudur. Engelli kardeşlerimizin yaşama sevincini her an hissetmesini sağlamak, ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine olan inancımızı hep birlikte paylaşmak, Türkiye’nin yükselmesi için hep birlikte el ele mücadele etmek üzerimize düşen önemli bir vazifedir.Engelli olmalarına rağmen hayat mücadelesini azimle devam ettiren, spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına her alandaki başarıları ile diğer bireylere azim ve irade timsali olan engelli kardeşlerimiz geleceğe olan umut ve inancımızı güçlendirmektedir. Bu mücadeleyi ortaya koyan tüm engelli kardeşlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum.Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor; engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.