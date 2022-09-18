2022 Yelken dalındaki il spor merkezi yaz spor okulu kurslarının sertifika töreni, Egirdir Limanında Kaymakam Adem Çelik'in katılımlarıyla gerçekleşti.Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan’ın kısaca şu sözleri ile program sunuldu. “Öncelikle belirtmek isterim ki, bu yaptığımız çalışmalar devlet büyüklerimizce desteklenmesi, zaman ayırıp da bizlerin yanında olması inanın Yelken İl Temsilcisi olarak beni çok mutlu etmektedir.Spor kardeşliktir, dostluktur, barıştır , mutluluktur, birlikte hareket etmektir bu bağlamda 5-18 yaş grubuna hitap ettiğimiz yelken çalışmaları her geçen gün daha çok ilgi gösterdiğinden dolayı, branşımız adına büyük bir haz duymaktayız. Çünkü daha çok çocuğa spor imkanı sağlayarak spor kültürünün oluşmasını hatta kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlamanın gururunu da yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Bizler elimizden geldiği kadarıyla tüm çocuklarımıza sporu dolayısıyla yelken branşını sevdirmeye çalışıyoruz. Yaz sporu kurslarımızdan sonra bizlerle beraber çalışmak isteyen çocuklarımızla yıl boyunca planlı bir şekilde antrenmanlara devam edip lisanlı sporcu olması için gayretlerimizi sürdüreceğiz.Kursumuzun bize göre en önemli amacı; yelkenciliği öğretmenin yanı sıra, öncelikli gözbebeğimiz gölümüzün ve göl çevresinin korunması gerektiği bilincinin öğretilmesi, iş başarma becerilerini, özgüven ve cesaret kazanmalarını, mücadele ruhunu, analetik düşünmelerini, sosyalleşmelerini, takım çalışma ruhunu, kendini korumayı ve kötü alışkanlıklardan uzak durma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Başta söylediğim gibi yaptığımız çalışmalarda bizlere tam destek veren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüze kalbi teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.İl Spor Merkezi Yaz Spor Kurslarını başarıyla bitiren yelken dalındaki sporcularımızın başarı belgeleri dağıtılarak program sonlandı.