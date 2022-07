ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN

Türk Milleti, tarihi boyunca, bağımsızlığını ve özgürlüğünü esaret altına almak isteyen sömürgeci güçler ve onların işbirlikçilerinin kurduğu her türlü şer ittifakı karşısında daima cansiperane fedakârlık anlayışıyla varoluş mücadele etmiş, tüm zorluklardan iman ve cesareti sayesinde muvaffakiyetle ve alnının yüz akıyla çıkmış büyük bir millettir.Vatanımızı bölmek, Milletimizin arasına tefrika tohumları ekmek amacıyla on yıllardır bölücü terör örgütünü kullanarak ak milletimizin birlik ve beraberliğini zafiyete uğratmak etmek isteyen uluslararası güçlere ve onun piyonlarına karşı, polisimizin, jandarmamızın, askerimizin ve milletimizin verdiği kahramanca mücadele, bu şer amaçlara ulaşılmasına mani olmuştur.Türkiye Cumhuriyetinin, bölgesinde büyük bir güç haline gelmesini, uluslararası alanda hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen şer odakları, yıllarca kol kanat gerdikleri terör örgütlerinin saldırılarıyla Türkiye’ye baş eğdiremeyince, 15 Temmuz 2016’da, FETÖ terör örgütünün aklını ve vicdanını kendilerine teslim etmiş köle ruhlu elemanları vasıtasıyla Milletimizin canına kastederek Türkiye’ye boyun eğdirmek istemişlerdir.15 Temmuz 2016’da, Aziz Milletimiz bağımsızlığını ortadan kaldırarak iradesini zorbalıkla esaret altına almak isteyen alçak bir darbe girişimi ile yüz yüze gelmiştir. Devletimizin, vatanımıza kast edecek düşman güçler ve terör örgütleri ile mücadele etmesi için ellerine teslim ettiği silahları kendi insanına doğrultmaktan çekinmeyen hainlerin canice gerçekleştirdiği bu melun saldırı, cesaretini ve kahramanlığını ecdadından miras alan Aziz Milletimizin eşsiz direnişi ile bertaraf edilmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın şahsında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve Milletimizin özgür iradesini hedef alan bu lanetli saldırı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısına uyarak meydanlara akın ederek ateş kusan silahlar karşısında göğsünü siper eden kahraman Milletimizin çelik iradesi karşısında zillete duçar olmuş ve kesin bir mağlubiyete uğramıştır.Hayallerinde kurdukları karanlık bir dünyaya ulaşmak için yabancı güçlere kul olma onursuzluğunu marifet bilen, onların şer emelleriyle kendi menfaatlerini tevhit eden FETÖ terör örgütü ve onun koruyucuları, karşılarında tanklara, helikopterlere, uçaklara, mermilere meydan okuyan büyük bir millet bulmuşlardır.15 Temmuz, hür iradesini hiçbir şart altında başkalarına teslim etmeyen, vatanını ve milletini canından aziz bilen, ölümü gözünde öldürmüş bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı şanlı bir destanın tarihidir. Bu Demokrasi Destanını nesilden nesile aktararak milletimizin hafızasında yaşatmak, demokrasi ve milli irade uğrunda canından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan aziz şehitlerimizin hatırasını daima yüreğimizde taşımak bu kahramanlara ve ülkemize karşı vazgeçilmez sorumluluğumuzdur.Türkiye’ye tuzak kurarak şahsi çıkarlarını gerçekleştirmek için her türlü ihanete kucak açan FETÖ Terör örgütü ve diğer terör örgütlerine kul olmuş hainler bilmelidirler ki, bu millet şanlı tarihinin her safhasında olduğu gibi bağımsızlık destanları yazmaya her zaman muktedir kalacaktır. Türk Milleti, tarih boyunca olduğu gibi bugün de, bağımsızlığına kast eden dâhili ve harici hiçbir güce teslim olmayacak, tarih boyunca verdiği büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımları ne pahasına olursa olsun koruyacaktır.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatan toprağını ve milli iradeyi koruma mücadelesinde canlarını pervasızca teslim eden Aziz Şehitlerimize Yüce Allah (cc)’tan sonsuz rahmet diliyor, Şanlı Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ve Gazilerimizin Saygıdeğer Ailelerine en derin hürmetlerimi sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Aydın BARUŞIsparta Valisi