ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



15 Temmuz, aziz milletimizin demokrasisine, bayrağına sahip çıktığı, vatanımızı işgal etmek isteyen FETÖ’cü hainlere karşı ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilerek destan yazdığı, hep birlikte karanlık geceden aydınlık güne çıktığımız günün adıdır.

Öncelikle o karanlık gecede, şehitlik ve gazilik mertebesine erişen vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, kahraman milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

15 Temmuz’un 6.yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünde kahraman milletimizin FETÖ’cü darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz meydanlara akmış, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiş, geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır.

Ülkemizin her bir noktasında olduğu gibi Isparta’mızda da geleceğine sahip çıkan hemşehrilerimiz, darbeci hainlere fırsat vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir.

15 Temmuz, Çanakkale ruhuyla milli iradenin yeniden inşa edildiği, milletimizin büyük bir zaferle taçlandırdığı 2. Kurtuluş Savaşıdır.

15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi ki, bu millet asil, cesur ve kahraman bir millettir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur.

Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır.

Biz bu topraklarda bugün özgürce dolaşabiliyorsak, nefes alabiliyorsak şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir.

Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere ülkemizin geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum.