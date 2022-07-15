Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' münasebeti ile bir mesaj yayımladı.Başkan GÖK, "Bizler, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bin senelik şanlı bir tarihin mirasçılarıyız. Vatanımız söz konusuysa, biz bir millet olmaktan da öte tek vücuduz. Bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize uzanan kirli eller karşısında tüm farklılıklarımıza rağmen tek yumruğuz." dedi.Başkan GÖK, mesajında şunları kaydetti:Medeniyetlerin beşiği, İslam dünyasının ve mazlumların son umudu Türkiye'miz, 15 Temmuz günü büyük bir sınavdan geçmiştir. Milletimiz hürriyetine sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben milletin gücünün üstünde hiç bir güç tanımadım. Tüm halkımızı meydanlara ve havalimanlarına davet ediyorum" çağrısıyla sokaklara dökülmüş fetöcü hainlere geçit vermemiştir. Tankların üzerine, ağır silahların üzerine, adeta Şehadete koşan yüce Türk milleti, bir işgal teşebbüsünü tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştır. Hürriyetine kimsenin kast edemeyeceğini ortaya koyan milletimiz, demokrasi adına dünyaya büyük bir ders vermiştir. İlçemiz Eğirdir'de de vatandaşlarımızla kenetlenerek günlerce demokrasi nöbetlerimizi hep birlikte tutarak hain darbe girişimine tavrımızı net olarak koymuştuk. Bundan sonrada vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bayrağımıza kast etmek isteyen hangi güç olursa olsun canımızı vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.Bu duygu ve düşüncelerle destansı ve şanlı direnişimizin altıncı yılında hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, başta kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyor, vatan müdafaasında şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimiz olmak üzere, 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi bir kez daha yineliyor, hainlere karşı verilen mücadelede yaralanan 2.196 gazimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri her türlü bela ve düşmanca muamelelerden korusun. Kardeşliğimiz, milli ruh ve dayanışmamız daim olsun. Bizler Türk Milleti olarak geçmişte yaşamış olduğumuz bu haince, kalleşçe olaylardan gerekli dersleri çıkarmış olarak bundan sonraki yaşamımızda da birlik, beraberlik içerisinde tek vücut olmasını bilmeliyiz, diyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.' Dedi.