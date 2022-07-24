İlçede ilk önce Keçiborlu Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Baruş kaymakamlık birimlerini gezerek Kaymakam Tahsin Aksu’dan ilçeyle ilgili brifing aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki pazar alanına geçerek esnaf ve vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet eden Vali Baruş Keçiborlu Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak’tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra ilçede ikamet eden Kore Gazisi Yusuf İzzet Gün’ü ikametinde ziyaret eden Vali Baruş, gazimizle sohbet ederek sağlık ve uzun ömürler temennisinde bulundu.İlçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Keçiborlu ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Baruş, muhtarlara önemli konularda bilgilendirmede bulunarak muhtarların talep ve önerilerini dinledi.Açıklamalarının başında Koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen Vali Baruş, “Kronik hastalığı olanlar mutlaka hatırlatma aşısını yaptırsınlar. Bu konuda duyarlılığı arttırmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan fazla bulunmamalıyız. Bağımlılıkla mücadele konusunda yeni nesillerimizi uzak tutmamız lazım. Bu konuda duyarlı olalım, bu tür durumlarda derhal ilgili birimlere bilgi verelim. Kadına yönelik şiddet; İslam anlayışımıza, geleneklerimize, örfümüze yakışmayan bir durum. Muhtarlar olarak topluma örnek olmalıyız siz bu konuya ilgi gösterirseniz toplumda sizden örnek alacaktır. Böyle durumlar bizi son derece üzüyor. Telefon dolandırıcılığına karşı hep uyarıcı olalım. Bu konuda da sizlerin vatandaşların dikkatini çekmeniz gerekiyor. Düğün ve eğlencelerde kesinlikle ateşli silah kullanılmasını istemiyoruz. Bu gibi organizasyonlar için muhakkak ilgili birimlerden izin almaları ve taahhütname imzalamaları gerekiyor. Bu konuyu da takip etmeniz gerekiyor. Ormanlık alanlara kesinlikle girişler yasak. Çadır kurmak, kamp yapmak kesinlikle yasak. Şüpheli durumlarda muhakkak kolluk birimlerine haber verelim. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı bizlere bildirmeniz sizlerin sorumluluğunda. Hiçbir ihtiyaç sahibi kalmasın. Ne gerekiyorsa devletimiz yapacak güçtedir. Sizlerin bu konuda aracılığına ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.Toplantının ardından Senir kasabasına geçen Vali Baruş, 1998 yılında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda gerçekleşen panzer kazasında şehit olan Polis Memuru Süleyman Erol’un anne ve babasını evlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.Vali Baruş daha sonra Senir Belediyesi’ne geçerek burada Başkan Tayfun Borazancı ile görüş alış verişinde bulundu. Kasabada geleneksel halı tezgahlarında halı dokuyan kadınları da ziyaret eden Vali Baruş halı dokuma hakkında usta ellerden bilgiler alarak kadınlara kolaylıklar diledi.Son olarak Senir kasabasında kurulu olan Robertet gülyağı fabrikasını ziyaret eden Vali Baruş fabrika yetkilisinden fabrika faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.