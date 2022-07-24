isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu'da

Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu'da
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Vali Aydın Baruş ilçe ziyaretleri kapsamında Keçiborlu ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulunarak muhtarlar toplantısı düzenledi.
İlçede ilk önce Keçiborlu Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Baruş kaymakamlık birimlerini gezerek Kaymakam Tahsin Aksu’dan ilçeyle ilgili brifing aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki pazar alanına geçerek esnaf ve vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet eden Vali Baruş Keçiborlu Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak’tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra ilçede ikamet eden Kore Gazisi Yusuf İzzet Gün’ü ikametinde ziyaret eden Vali Baruş, gazimizle sohbet ederek sağlık ve uzun ömürler temennisinde bulundu.
İlçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Keçiborlu ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Baruş, muhtarlara önemli konularda bilgilendirmede bulunarak muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Açıklamalarının başında Koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen Vali Baruş, “Kronik hastalığı olanlar mutlaka hatırlatma aşısını yaptırsınlar. Bu konuda duyarlılığı arttırmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan fazla bulunmamalıyız. Bağımlılıkla mücadele konusunda yeni nesillerimizi uzak tutmamız lazım. Bu konuda duyarlı olalım, bu tür durumlarda derhal ilgili birimlere bilgi verelim. Kadına yönelik şiddet; İslam anlayışımıza, geleneklerimize, örfümüze yakışmayan bir durum. Muhtarlar olarak topluma örnek olmalıyız siz bu konuya ilgi gösterirseniz toplumda sizden örnek alacaktır. Böyle durumlar bizi son derece üzüyor. Telefon dolandırıcılığına karşı hep uyarıcı olalım. Bu konuda da sizlerin vatandaşların dikkatini çekmeniz gerekiyor. Düğün ve eğlencelerde kesinlikle ateşli silah kullanılmasını istemiyoruz. Bu gibi organizasyonlar için muhakkak ilgili birimlerden izin almaları ve taahhütname imzalamaları gerekiyor. Bu konuyu da takip etmeniz gerekiyor. Ormanlık alanlara kesinlikle girişler yasak. Çadır kurmak, kamp yapmak kesinlikle yasak. Şüpheli durumlarda muhakkak kolluk birimlerine haber verelim. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı bizlere bildirmeniz sizlerin sorumluluğunda. Hiçbir ihtiyaç sahibi kalmasın. Ne gerekiyorsa devletimiz yapacak güçtedir. Sizlerin bu konuda aracılığına ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.
Toplantının ardından Senir kasabasına geçen Vali Baruş, 1998 yılında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda gerçekleşen panzer kazasında şehit olan Polis Memuru Süleyman Erol’un anne ve babasını evlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Vali Baruş daha sonra Senir Belediyesi’ne geçerek burada Başkan Tayfun Borazancı ile görüş alış verişinde bulundu. Kasabada geleneksel halı tezgahlarında halı dokuyan kadınları da ziyaret eden Vali Baruş halı dokuma hakkında usta ellerden bilgiler alarak kadınlara kolaylıklar diledi.
Son olarak Senir kasabasında kurulu olan Robertet gülyağı fabrikasını ziyaret eden Vali Baruş fabrika yetkilisinden fabrika faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
 
294563353-361834652798690-5297174008312796184-n294568867-361834599465362-4253966786416097579-n294574843-361834162798739-8515583000772014737-n294579173-361834476132041-3933548402646509476-n294585144-361834009465421-2487821738375326584-n294585144-361834089465413-8706358376929268049-n294638819-361834739465348-422926222518601169-n294646844-361834019465420-4719075523369163424-n294661169-361834176132071-3385706023938950079-n294663929-361834189465403-9125103060218423294-n294827176-361834486132040-804082215647627384-n295046761-361834046132084-3762623934455204538-n295049931-361834509465371-2238934579294962259-n294376235-361834622798693-8742061062256105063-n294387355-361833969465425-1625234262097387699-n294471311-361834072798748-5935930357662392489-n294500801-361834422798713-2339124605437687032-n294503071-361834132798742-2043731063721510090-n294508206-361834462798709-7173485167528993874-n294551196-361834616132027-5903334956632878327-n294554670-361834656132023-2510591092050747599-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEN CİSİMLERİN NE OLDUĞU BELLİ OLDU
FERHAT GÖÇER ISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTI
ISPARTA'DA SOLO TÜRK İZLEYENLERE HEYECANLI ANLAR YAŞATTI
Haber: Fırsatçılar yine harekete geçti: yüzde 300 fiyat güncellemesi geldi
Haber: Yüzde 900 daha fazla ödemeyin...!
ISPARTA'DA KAHVALTI LOKASYONLARININ İLK BAŞINDA AŞİYAN GEMİ GELİYOR!
Isparta'da Etkileyici ve Muhteşem Bakışların Sırrı Sevsen Beauty Güzellik Salonu
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ: YASAKLAR GELDİ
EMEKLİLER BU HABERE DİKKAT: HANGİ BANKA KAÇ LİRA PROMOSYON VERİYOR?
ISPARTA'DA TRAFO İÇİNDEN BAKIR KABLO ÇALIMIŞLAR
SAĞLIKLI BEYAZ LEZZETLER İÇİN TONTON SÜT ŞARKÜTERİ
Uzmanlardan son dakika uyarısı: Bayıltan sıcaklar geliyor!
ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYIISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI
ISPARTA MERKEZDE EMNİYETTEN 3 AYRI OPERASYONISPARTA MERKEZDE EMNİYETTEN 3 AYRI OPERASYON
MASTERCHEF'TE BİR ISPARTALI 2022MASTERCHEF'TE BİR ISPARTALI 2022
Isparta'da ev yangını: Ateş savaşçıları iş başında
HABER: ISPARTA'DA 10 BİN TL ÖDÜLLÜ YARIŞMA
SON DAKİKA HABER: ISPARTA YANGIN
Isparta'da ev yangını
Isparta'da deprem işte merkez üssü ve şiddeti
​Isparta’da 15 Temmuz Ruhu​ISPARTA’DA 15 TEMMUZ RUHU
Isparta'da 10 numara 5 yıldız taptaze çiğköfteler için adres Nilgün Usta!
​Çocuklar, Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Buluştu​ÇOCUKLAR, ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZLE BULUŞTU
ISPARTA TEK SES, TEK YÜREK ISPARTA TEK SES, TEK YÜREK
ISPARTA HABER: 1. ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK KOŞUSUISPARTA HABER: 1. ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK KOŞUSU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF'TE BİR ISPARTALI 2022MASTERCHEF'TE BİR ISPARTALI 202219 Temmuz 2022
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ: YASAKLAR GELDİ81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ: YASAKLAR GELDİ21 Temmuz 2022
Isparta'da ev yangınıIsparta'da ev yangını17 Temmuz 2022
HABER: ISPARTA'DA 10 BİN TL ÖDÜLLÜ YARIŞMAHABER: ISPARTA'DA 10 BİN TL ÖDÜLLÜ YARIŞMA18 Temmuz 2022
Haber: Fırsatçılar yine harekete geçti: yüzde 300 fiyat güncellemesi geldiHaber: Fırsatçılar yine harekete geçti: yüzde 300 fiyat güncellemesi geldi22 Temmuz 2022
EMEKLİLER BU HABERE DİKKAT: HANGİ BANKA KAÇ LİRA PROMOSYON VERİYOR?EMEKLİLER BU HABERE DİKKAT: HANGİ BANKA KAÇ LİRA PROMOSYON VERİYOR?21 Temmuz 2022
ISPARTA'DA SOLO TÜRK İZLEYENLERE HEYECANLI ANLAR YAŞATTIISPARTA'DA SOLO TÜRK İZLEYENLERE HEYECANLI ANLAR YAŞATTI23 Temmuz 2022
SON DAKİKA HABER: ISPARTA YANGINSON DAKİKA HABER: ISPARTA YANGIN18 Temmuz 2022
ISPARTA'DA GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEN CİSİMLERİN NE OLDUĞU BELLİ OLDUISPARTA'DA GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEN CİSİMLERİN NE OLDUĞU BELLİ OLDU24 Temmuz 2022
Haber: Yüzde 900 daha fazla ödemeyin...!Haber: Yüzde 900 daha fazla ödemeyin...!22 Temmuz 2022
LAVANTANIN BAŞKENTİ ISPARTA KUYUCAK’TA LAVANTA FESTİVALİ BAŞLADI LAVANTANIN BAŞKENTİ ISPARTA KUYUCAK’TA LAVANTA FESTİVALİ BAŞLADI 23 Temmuz 2022
Uzmanlardan son dakika uyarısı: Bayıltan sıcaklar geliyor!Uzmanlardan son dakika uyarısı: Bayıltan sıcaklar geliyor!20 Temmuz 2022
ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYIISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI20 Temmuz 2022
Isparta'da ev yangını: Ateş savaşçıları iş başındaIsparta'da ev yangını: Ateş savaşçıları iş başında19 Temmuz 2022
Bisiklet festivali Isparta’mıza değer kattıBisiklet festivali Isparta’mıza değer kattı24 Temmuz 2022
Isparta Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi AçıldıIsparta Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi Açıldı24 Temmuz 2022
Isparta Hacıları Yurda DöndüIsparta Hacıları Yurda Döndü21 Temmuz 2022
Isparta'da Etkileyici ve Muhteşem Bakışların Sırrı Sevsen Beauty Güzellik SalonuIsparta'da Etkileyici ve Muhteşem Bakışların Sırrı Sevsen Beauty Güzellik Salonu22 Temmuz 2022
ISPARTA MERKEZDE EMNİYETTEN 3 AYRI OPERASYONISPARTA MERKEZDE EMNİYETTEN 3 AYRI OPERASYON20 Temmuz 2022
ISPARTA'DA TRAFO İÇİNDEN BAKIR KABLO ÇALIMIŞLARISPARTA'DA TRAFO İÇİNDEN BAKIR KABLO ÇALIMIŞLAR21 Temmuz 2022