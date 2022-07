FERHAT GÖÇER'DEN ISPARTA KONSERİ

3. Isparta Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sanatçı Ferhat Göçer, konser verdi. Ferhat Göçer, meydanı dolduran binlerce vatandaşa söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar da Ferhat Göçer’in söylemiş olduğu şarkılara eşlik ederken, cep telefonlarının ışıklarını da açarak meydanda renkli görüntüler oluşturdular. Ferhat Göçer, bu anları selfie yaparak ölümsüzleştirdi. Isparta’da bulunmaktan ve meydanı dolduran binlerce kişiye konser vermekten duyduğu mutluluğu ifade eden Ferhat Göçer, “Muhteşemsin Isparta. Müthiş bir ortam var. Isparta’yı herkes görmeli. Bu gecenin düzenlenmesine vesile olan Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de konsere katılarak, gençlerle birlikte şarkılara eşlik etti. Ferhat Göçer’e gül ve lavanta tablosu hediye eden Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mız bu tür etkinlikleri çok seviyor. Etkinlikler de Isparta’mıza yakışıyor. Bu geceye destek veren ODG İnşaat ve ASL Geri Dönüşüme çok teşekkür ediyorum. Bisiklet Festivali yapıyoruz. Bisikletçiler de aramızdalar. Türkiye’nin değişik illerinden 116 bisikletçimiz şehrimizin her yerini gezerek güzel bir festival yaptılar. Fotoğraflar çektiler onları sosyal medyadan paylaşıyorlar. Türkiye’nin her yeri birbirinden güzel ama Isparta’mız her şeyden çok daha güzel. Bu güzel geceye Ferhat Göçer de seslendirdiği şarkılarla katıldı. Kendisine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.