DİLAN POLAT İLE GÜZELLİĞİNİZE GÜZELLİK KATIN!

Dilan Polat

güzellik merkezi; Lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj uygulamaları ve kadının güzelliğini ortaya çıkaracak tüm işlemleri yapıyor.

Kadınların en temel ihtiyaçları arasında yer alan kişisel bakım hizmetleri ve güzellik hizmetlerini bir arada buluşturan Dilan Polat markası, artık Isparta'da da kadınların vazgeçilmezi oldu. Aynı zamanda erkekler için de bir çok kişisel bakım hizmetleri sunuyor.

Sadece

Dilan Polat

güzellik merkezlerinde bulunan Dilan Polat'ın patentli ve tescilli cihazları olan Rasping bölgesel zayıflama cihazı, Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı, Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışacaksınız.

Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Simülasyon cihazı bulunuyor. Berces protokolü akne kurutma bebek protokolü çil ve leke protokolleri​ işlemleri yine Dilan Polat'a özgü cihalar ile yapılmaktadır.

Dilan Polat Isparta Şubesi yöneticileri Ezgi Güngör Erem ve Zeliha Özlem Çetinkaya Isparta Haber Ajansı Muhabiri'ne yaptığı açıklamada şunlerı kaydetti.

diye konuştu.

Adres: ​Çünür mahallesi 5321. Sk. No: 24/2 ( Sehell Karşısı )

RezervasyonTelefon:

0551 656 70 30

İnstagram:

@dilanpolatisparta



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