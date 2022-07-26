DİLAN POLAT İLE GÜZELLİĞİNİZE GÜZELLİK KATIN!
Günün her anı bakımlı gözükmek isteyen kadınlarımızın güzelliğine güzellik katmak için işte Isparta'da güzelliğin büyülü dünyası Dilan Polat Güzellik Merkezi...
Dilan Polat güzellik merkezi; Lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj uygulamaları ve kadının güzelliğini ortaya çıkaracak tüm işlemleri yapıyor.
Kadınların en temel ihtiyaçları arasında yer alan kişisel bakım hizmetleri ve güzellik hizmetlerini bir arada buluşturan Dilan Polat markası, artık Isparta'da da kadınların vazgeçilmezi oldu. Aynı zamanda erkekler için de bir çok kişisel bakım hizmetleri sunuyor.
Sadece Dilan Polat güzellik merkezlerinde bulunan Dilan Polat'ın patentli ve tescilli cihazları olan Rasping bölgesel zayıflama cihazı, Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı, Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışacaksınız.
Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Simülasyon cihazı bulunuyor. Berces protokolü akne kurutma bebek protokolü çil ve leke protokolleri işlemleri yine Dilan Polat'a özgü cihalar ile yapılmaktadır.
Dilan Polat Isparta Şubesi yöneticileri Ezgi Güngör Erem ve Zeliha Özlem Çetinkaya Isparta Haber Ajansı Muhabiri'ne yaptığı açıklamada şunlerı kaydetti.
"Dilan Polat’ın tüm cihazları kendi üretimidir. RaspingPro mucizevi bir cihazdır . Cihaz 55 derecelik ısı frekansıyla derinin 3 mm altına inerek, yağı olduğu yerde parçalar. Tek seansta en az 3-5 cm arası incelme garantisi veriyoruz."
"Bize gelen danışanlarımız öncelikle Dilan Polat’ın hizmet kalitesi ile karşılanacaklar. Danışanlarımıza hizmet verecek olan sadece bize ait olan cihazlarımız Rasping bölgesel zayıflama cihazı, Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı, Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışmanız için merkezimize bekliyoruz . Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Simülasyon cihazımız da vardır . Aynı zamanda Berces protokolü akne kurutma bebek protokolü çil ve leke protokolleri yapılmaktadır. Size sadece güzellik salonu değil kalıcı makyaj hizmeti de veriyoruz " diye konuştu.
Adres: Çünür mahallesi 5321. Sk. No: 24/2 ( Sehell Karşısı )
RezervasyonTelefon: 0551 656 70 30
İnstagram:@dilanpolatisparta
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GEÇTİĞİMİZ AY AÇILAN DİLAN POLAT ISPARTA ŞUBESİNDEN ÇOK ÖZEL VİDEO