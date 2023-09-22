Ahilik Gecesi'nde Ahiler Buluştu

Isparta'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Isparta Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen Ahde Vefa Buluşması gerçekleştirildi. Birlik, oda ve kredi kefalet kooperatiflerinde önceki dönemlerde görev almış başkanlar, yönetim ve çalışanlar bu özel gecede bir araya geldi.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, gecede yaptığı konuşmada, ahilik geleneğinin bir parçası olarak vefanın önemine vurgu yaptı. Ahilik kültürünün dayanışma, yardımlaşma, kardeşlik gibi değerler üzerine kurulu olduğunu belirten Tural, bu geleneği yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.Tural, önceki dönemlerde görev almış başkanlar, yönetim, denetim, disiplin kurulu üyelerine ve çalışanlara teşekkür ederek, birliğin kuruluşundan bu yana süregelen birlik ve beraberliklerinin önemine vurgu yaptı.Gece, önceki dönemde esnaf teşkilatında görev almış olanlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi. Ahiler, Başkan Tural'a etkinliğe öncülük ettiği için teşekkür ettiler.