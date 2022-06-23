METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKATİ)

Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın (24.06.2022 Cuma) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Isparta il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel. su baskını, yıldırım, dolu yağışı. yağış anında kuvvetli rü/gar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.