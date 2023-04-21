Bayramlar paylaşmak demektir. Ramazan Bayramımızın sevinç ve mutluluklarımızı paylaşıp kat ve kat arttırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum. Böylesine özel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeli, onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevinçlerine ortak olmalıyız.

Manevi huzurla idrak ettiğimiz, bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan’ı bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu güzel bayramları unutmayalım ki; Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; mesai arkadaşlarımın, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.