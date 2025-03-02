Isparta Valisi Abdullah Erin’in Ramazan Ayı Mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Erin mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi, gönüllerimize huzur, bereket ve merhametle dolsun. Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğimizi perçinlesin, yüreklerimizi birbirine daha da yakınlaştırsın.

Özellikle Gazze’deki mazlum kardeşlerimizin acılarını dindirmeyi, onlara barış, huzur ve özgürlük nasip etmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ramazan’ın feyziyle aydınlanan bu müstesna zaman dilimi, hepimize hayırlara vesile olsun.

Tüm vatandaşlarımın Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Allah (cc), tüm ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde kabul buyursun."

Vali Erin, Ramazan ayının barış, huzur ve dayanışma duygularının pekişmesine vesile olmasını temenni etti.