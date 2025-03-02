Isparta’da Okullardan Gazze’ye Destek Kermesi

Isparta’da birçok okulda anlamlı bir yardım etkinliği gerçekleştirildi. Geliri, Gazze’deki yetim ve kimsesiz çocuklara ile evsiz yurtsuz kalan insanlara ulaştırılmak üzere kermesler ve gıda satışları düzenlendi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, birlik ve dayanışma örneği sergilendi.

Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kermes, Okul Müdürü Cevdet Şenol ve Okul Aile Birliği’nin öncülüğünde organize edildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere tavuklu pilav ve ayran ikram edilirken, kermese öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğretmenler de gönüllü olarak organizasyona destek verdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Rıfat Ağaoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Okul Müdürü Cevdet Şenol olmak üzere tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Ağaoğlu, “Gazze’de zulüm altında yaşam mücadelesi veren masumlara destek olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz büyük bir duyarlılık göstererek kermese yoğun ilgi gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Keşke elimizden daha fazlası gelse de yapabilsek” dedi.

Elde edilen gelir, Okul Aile Birliği tarafından Gazze’de İsrail’in zulmü ve vahşetinden kurtulmayı başaran masumlara ulaştırılacak. Yetkililer, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve toplumsal duyarlılığın artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.