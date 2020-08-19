Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 10.08.2020 ile 16.08.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Hırsızlık” suçundan aranan A.T. (18 Yıl 49 Ay 25 Gün)
- “Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan M.Y. (13 Yıl 15 Ay 256 Gün)
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 29 (yirmi dokuz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.