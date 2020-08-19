“Hırsızlık” suçundan aranan A.T. (18 Yıl 49 Ay 25 Gün)

“Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan M.Y. (13 Yıl 15 Ay 256 Gün)

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 10.08.2020 ile 16.08.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 29 (yirmi dokuz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.