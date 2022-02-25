isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN GENEL EMİR: HURDA ARACI OLANLAR BU HABERE DİKKAT!

ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN GENEL EMİR: HURDA ARACI OLANLAR BU HABERE DİKKAT!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.02.2022 18:40
111 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
 
Sayı   : 2022/1  22/02/2022
Konu :  Emre Aykırı Davranış
               (Hurda/Atıl Araçların Toplatılması)
 
GENEL EMİR
 
Günümüzde nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar ile bu alanlara ya da özel mülkiyete bırakılan bahse konu araçların ve makul süre üzerindeki parklanmaların görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasına ilave olarak patlama ve yanma riski de taşıdıkları ve bu haliyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldıkları görülmektedir.
Söz konusu araçların, uyuşturucu/uyarıcı madde saklanılması/kullanılması, milli güvenliğimize kast eden terör örgütleri tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği kurarak can ve mal kaybına neden olabilecek terör eylemlerinde kullanılması gibi durumlar göz önüne alındığında, bu araçların belli alanlarda toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili düzenleme yapılması büyük önem arz etmektedir. Özellikle son dönemlerde park, meydan gibi alanlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik müracaatlarda bulunulmakta, hatta bu durumun özel mülkiyet konusu taşınmazlarda da sorun teşkil ettiği yönünde şikâyetler iletilmektedir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (C) bendinde; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. (Ek paragraf: 25/7/2018-7145/1 md.)Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.
(Mülga birinci cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) (…) Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 128’inci maddesinde; “Yolu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terkedilmiş veya hasara uğramış araçların kaldırılıp götürülmesine trafik zabıtası yetkilidir.”,
Aynı Kanun’un Ek 14’üncü maddesinde; “Buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır.
Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.”
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 174’üncü maddesinde; “Karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçları, durumu bir tutanakla tespit ederek kaldırıp götürmeye ve trafikten men etmeye trafik zabıtası yetkilidir.
Men etme işlemi yapılırken;
a) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince trafikten men edilen araç sahiplerine men işlemi sırasında Kanunun EK-14’üncü maddesi hükmü yazılı olarak tebliğ edilerek trafikten men tutanağı düzenlenir ve bu işlem Trafikten Men Edilen Araç Defterine kaydedilir.
b) Trafikten men edilerek alıkonulan araçlar ile buluntu araçlar resmi kurum veya özel otoparklarda muhafaza altına alınır.
c) Trafikten men işlemi sırasında, araç sahiplerine yapılan tebligat ile sahibine tebligat yapılamayan araçlar ve sahipleri hakkında varsa ayrıntılara ilişkin bilgi ve belgeler (trafikten men tutanağı, çekici tutanağı, otopark teslim tutanağı, araca ait trafik tescil kayıtları vb.) araçların trafikten men edildiği tarihten, buluntu araçlar için buluntu tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 4 ay içinde Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne gönderilir.
ç) Bildirim tarihinden sonra sahipleri tarafından alınmak üzere başvuruda bulunulan araçlar olması halinde, bu araçlar hakkındaki bilgiler satış işleminden önce Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne bildirilir.
Yabancı plakalı araçların kaldırılması halinde, gerekli olanlar için gümrük mevzuatına göre işlem yapılır.”
Atık tanımının yapıldığıSıfır Atık Yönetmeliğinin4 üncü maddesinde Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olanherhangi bir madde veya materyali,
5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …
5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Çevreyi kirletme” başlıklı 41/6 maddesinde; “Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.
5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinde; “Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.”
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde; “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.”
Karayolları Trafik Kanununun Ek 14’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve işlemler hakkında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 296 sıra nolu Milli emlak Genel Tebliğinin 1/c maddesinde; Trafikten men işlemi sırasında, araç sahiplerine yapılan tebligat ile tebligat yapılamayan araç ve sahipleri hakkında varsa detay bilgi ve belgeler ( trafikten men tutanağı, çekici tutanağı, otopark teslim tutanağı, araca ait trafik tescil kayıtları vb.) araçların trafikten men edildiği tarihten, buluntu araçlar için buluntu tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 4 ay içinde Defterdarlık / Malmüdürlüğüne gönderilir. Bildirim tarihinden sonra sahipleri tarafından alınmak üzere başvuruda bulunulmuş araçlar olması halinde, bu araçlar hakkındaki bilgiler satış işleminden önce Defterdarlık/Malmüdürlüğüne bildirilir.”
hükümleri amirdir.
Ayrıca, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlenmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 30 Aralık 2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standart ve yükümlülükler belirlenmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 6 Temmuz 2011 tarihli ve 27996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği’nde ömrünü tamamlamış araç teslim yerlerinin, geçici depolama alanlarının, münferit depoların ve işleme tesislerinin tabi olacakları kriterleri belirlenmiştir.
Bu kapsamda kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde bırakılan hurda/atıl, terk edilmiş, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş  araçlar ile bunların mütemmim cüzlerinin, ulaşılabilmesi durumunda araç sahibine veya sürücüsüne aracın bulunduğu yerden kaldırılması konusunda gerekli uyarılar yapılarak, kolluk kuvvetlerince yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde (Kolluk görevlilerince gecikmesinde sakınca olacağı kanaati hasıl olması durumunda derhal) kaldırılması amacıyla; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kolluk/zabıta birimleri başta olmak üzere diğer ilgili birimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri  çerçevesinde işlem yapılarak öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
İlanen tebliğ olunur.

Ömer SEYMENOĞLU
 Vali
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: Benzin ve motorine büyük zam geldi LPG'ye ise...
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN GENEL EMİR: HURDA ARACI OLANLAR BU HABERE DİKKAT!
haber: Isparta'da bir kişi kaldığı yerde ölü bulundu
HABER: ISPARTA'DA EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
PİNOLİ FIRIN KAFE PİZZA 2. ŞUBESİNİ AÇTI: İŞTE ISPARTA'NIN LEZZET SOKAĞI
ISPARTA TURŞUCUM EKŞİKÖY LEZZETİNİ ÇOK SEVDİ!
ISPARTA'DA KADIN SPOR GİYİMDE EN TREND ÜRÜNLER HİRA İÇ GİYİM'DE!
Isparta Haber: "Beni Dinler Misiniz?" projesinin 2022 yılı açılış töreni
ISPARTA EMNİYETİNDEN SİBER DOLANDIRICILIK UYARISI
HABER AJANSI: ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE 1 MART'TA BAŞLIYOR
Isparta'nın Güneyi ile Burdur'un Güneydoğusunda Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
ISPARTA'DA ÜRETİLEN EN DOĞAL GÜL REÇELİ VE LOKUMLAR EYLÜL MİNEL'DE
Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri
Isparta'da Letgo Oto Plus alım hizmeti Pilot Garage'da!
HABER: ELEKTRİK İNDİRİMLERİ 1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Isparta Haber: KOSGEB Destekleri İşletmelerin Gücüne Güç Katıyor
Haber: İşte EYT için masadaki 5 formül: Çözüm için ilk adım
Haber: SGK'dan faizsiz konut kredisi! İşte detaylar
ISPARTA'DA TÜM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE MALZEMELERİ İÇİN TEK ADRES VİA MARKET
Isparta Haber: Davraz Motosnow Yarışları Nefes Kesti
DENİZDEN YENİ GELEN ÜRÜNLER KAYA BALIK REYONLARINDA
HABER: ISPARTASPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI! PENDİK SPOR'U EZDİ GEÇTİ!
ISPARTA'DA ÇAYBOYU'NDA BENZERSİZ BİR YEMEK DENEYİMİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN
TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ HABER AJANSI BAŞLIKLARI
Haber: ''Ortada büyük bir kafa karışıklığı'' konu bakanlığa iletildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

haber: Isparta'da bir kişi kaldığı yerde ölü bulunduhaber: Isparta'da bir kişi kaldığı yerde ölü bulundu25 Şubat 2022
HABER: ELEKTRİK İNDİRİMLERİ 1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKHABER: ELEKTRİK İNDİRİMLERİ 1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK21 Şubat 2022
HABER: ISPARTASPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI! PENDİK SPOR'U EZDİ GEÇTİ!HABER: ISPARTASPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI! PENDİK SPOR'U EZDİ GEÇTİ!19 Şubat 2022
Isparta'da “2022 Kış Şenlikleri” MotosnowIsparta'da “2022 Kış Şenlikleri” Motosnow19 Şubat 2022
Haber: İşte EYT için masadaki 5 formül: Çözüm için ilk adımHaber: İşte EYT için masadaki 5 formül: Çözüm için ilk adım21 Şubat 2022
Isparta'da Letgo Oto Plus alım hizmeti Pilot Garage'da!Isparta'da Letgo Oto Plus alım hizmeti Pilot Garage'da!22 Şubat 2022
Haber: SGK'dan faizsiz konut kredisi! İşte detaylarHaber: SGK'dan faizsiz konut kredisi! İşte detaylar21 Şubat 2022
Isparta Haber: KOSGEB Destekleri İşletmelerin Gücüne Güç KatıyorIsparta Haber: KOSGEB Destekleri İşletmelerin Gücüne Güç Katıyor21 Şubat 2022
ISPARTA'DA TÜM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE MALZEMELERİ İÇİN TEK ADRES VİA MARKETISPARTA'DA TÜM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE MALZEMELERİ İÇİN TEK ADRES VİA MARKET21 Şubat 2022
ISPARTA EMNİYETİNDEN SİBER DOLANDIRICILIK UYARISIISPARTA EMNİYETİNDEN SİBER DOLANDIRICILIK UYARISI23 Şubat 2022
ISPARTA'DA ÜRETİLEN EN DOĞAL GÜL REÇELİ VE LOKUMLAR EYLÜL MİNEL'DEISPARTA'DA ÜRETİLEN EN DOĞAL GÜL REÇELİ VE LOKUMLAR EYLÜL MİNEL'DE22 Şubat 2022
DENİZDEN YENİ GELEN ÜRÜNLER KAYA BALIK REYONLARINDADENİZDEN YENİ GELEN ÜRÜNLER KAYA BALIK REYONLARINDA20 Şubat 2022
Isparta'daki berber ve kuaförler Davraz'da moral etkinliği düzenlendiIsparta'daki berber ve kuaförler Davraz'da moral etkinliği düzenlendi23 Şubat 2022
ISPARTA HABER: ANKARA'DAN EĞİRDİR'E BİLİRKİŞİ HEYETİ İSTENDİISPARTA HABER: ANKARA'DAN EĞİRDİR'E BİLİRKİŞİ HEYETİ İSTENDİ22 Şubat 2022
Isparta haber: ISUBÜ Mobil ile Üniversitemiz Bir Tık UzağınızdaIsparta haber: ISUBÜ Mobil ile Üniversitemiz Bir Tık Uzağınızda21 Şubat 2022
ISPARTA TURŞUCUM EKŞİKÖY LEZZETİNİ ÇOK SEVDİ!ISPARTA TURŞUCUM EKŞİKÖY LEZZETİNİ ÇOK SEVDİ!23 Şubat 2022
ISPARTA HABER: ​"2022 KIŞ ŞENLİKLERİ" MOTOSNOW YARIŞLARIISPARTA HABER: ​"2022 KIŞ ŞENLİKLERİ" MOTOSNOW YARIŞLARI20 Şubat 2022
PİNOLİ FIRIN KAFE PİZZA 2. ŞUBESİNİ AÇTI: İŞTE ISPARTA'NIN LEZZET SOKAĞIPİNOLİ FIRIN KAFE PİZZA 2. ŞUBESİNİ AÇTI: İŞTE ISPARTA'NIN LEZZET SOKAĞI24 Şubat 2022
Isparta Haber: "Beni Dinler Misiniz?" projesinin 2022 yılı açılış töreni Isparta Haber: "Beni Dinler Misiniz?" projesinin 2022 yılı açılış töreni 23 Şubat 2022
HABER AJANSI: ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE 1 MART'TA BAŞLIYORHABER AJANSI: ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE 1 MART'TA BAŞLIYOR22 Şubat 2022