Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Sav Kasabası’nda görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Yukarı Mahalle Muhtarı Serpil Pala’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Aşağı Mahalle Muhtarı Sezgin Yener ile Fatih Mahallesi Muhtarı İsmail Çoban’ın da bulunduğu ziyarette muhtarlardan mahallelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu çalışmaları için tüm muhtarlara teşekkür ederek başta asayiş ve sosyal yardım hususları olmak üzere çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.Ardından Sav Kasabası girişinde bulunan Polis Uygulama Noktası’nı denetleyen Vali Seymenoğlu emniyet personelinden yapılan uygulamalar hakkında bilgi alarak görevlilere kolaylıklar diledi.