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Isparta Haber: Benzin ve motorine büyük zam geldi LPG'ye ise...

Isparta Haber: Benzin ve motorine büyük zam geldi LPG'ye ise...
ISPARTA
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Benzin ve motorine zam geldi

Son dakika haberi: Rusya--Ukrayna savaşıyla beraber yükselen petrol fiyatları pompaya zam olarak yansıdı. Benzinin litresine 1,61 TL, Motorine ise 1,51 TL pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu, LPG'ye ise zam gelmedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası 100 dolar seviyesine gelen petrol fiyatları sonrası benzin ve motorine zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'ten yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
Yeni gelen zamla beraber benzinin litresi İstanbul'da ortalama 16,75 TL, motorinin litre fiyatı ise 16,97 TL'ye yükseldi.

LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?
LGP'ye zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise henüz remi bir açıklama gelmedi.
 
 

 
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Isparta Haber: Benzin ve motorine büyük zam geldi LPG'ye ise...
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