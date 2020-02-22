ISPARTA VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU



İlimiz Süleyman Demirel Havalimanında; 22.02.2020 tarihi itibariyle İran-Isparta-İran charter seferleri başlamış olup, aynı tarihte saat 02.20 de inen ilk İran uçağında 78 yolcu gelmiş ve 47 yolcu gitmiştir.

Havalimanımızda termal kamera kurulmuş, İl Sağlık Müdürlüğü personelimiz tarafından Corona Virüs taraması yapılmıştır. Havalimanı personeli maske ve eldiven kullanarak hizmet vermiş olup, ilk seferimizde herhangi bir vaka ile karşılaşılmamıştır.

2020 yılı Nevruz döneminde 80 uçuş planlanmaktadır. (Charter seferi olduğu için uçuş sayısında değişiklik olabilir.)

İlimizde Corona Virüsü ile ilgili her türlü tedbir alınmış olup, halkımızın asılsız bilgilere itibar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.