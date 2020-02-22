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Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!

Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!
ISPARTA
G.Tarihi: 22.02.2020 18:39
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA'DA BU MAÇ KAÇMAZ - İŞTE BİLET FİYATLARI

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 19. Karşılaşmasında Denizli Sarayköyspor’u ağırlayacak. Isparta Atatürk Stadı’nda 23 Şubat Pazar günü saat 14.00’de oynanacak müsabakayı Hatay Bölgesinden Akif Abdurrahman Borca, Ahmet Fındık, Abdullah Semerci ve Güney Güneylioğlu isimli hakemler yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise belli oldu. Açık ve kapalı tribün bilet fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi.
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