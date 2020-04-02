ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN EVDE KAL VİDEOSU

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine Ispartalılar evde kalarak destek veriyor.

İnsanlar sosyal hareketliği azaltırken ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Isparta'da oluşturulan Vefa Destek Grupları, evinden çıkamayan yaşlılar ve kronik hastaların tüm ihtiyaçlarını gideriyor.



''EVDE KAL ISPARTAM!''

ISPARTA'DA VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE UYARISI

Isparta’da Banka şubeleri ve PTT’de işlem yaptırmak için gelen vatandaşların bulunduğu yerler önünde zaman zaman yoğunluk yaşanması ile birlikte ekipler harekete geçerek, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.