Araç sahipleri dikkat! Bu gece indirim geliyor

LPG'deki büyük indirimin ardından benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim bekleniyor.



Koronavirüs salgını sonrasında küresel piyasalarda gerek petrol, gerekse de akaryakıtta dalgalanma devam ediyor. Brent petrol, 26-27 dolardan işlem görüyor.

Benzinin ton fiyatı da sertçe düştü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar geriledi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim beklenirken, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Dün benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidilmişti.



FARK AÇILIYOR

Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin ile motorin arasındaki fiyat biraz daha açacak. Halen, (akaryakıt dağıtım şirketi ve bölge fiyat farklılıkları olabilir) benzin 5 TL 20 kuruş, motorin 5 TL 38 kuruştan satılıyor. Benzin, 5 TL 6 kuruşa düşecek. Motorinle arasındaki fiyat farkı 32 kuruşa çıkacak.



AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.



