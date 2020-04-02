GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Koronavirüs testlerinde yeni dönem

Koronavirüs testlerinde yeni dönem
ISPARTA
147 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüs testlerinde yeni dönem
Türkiye'de koronavirüs test sayısında büyük artış yaşanırken, yeni bir aşamaya geçildi. Koronavirüs şüphelilerine bir süredir boğaz ve burundan alınan örneklerle test yapılıyordu ancak yeni süreçte kan örnekleri alınıyor ve daha detaylı bir testten geçiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları koronavirüs salgınının önlenmesi için atılması gereken en temel adımlardan birinin test sayısını arttırmak olduğunu vurguluyor.
 
Bu kapsamda salgına karşı aldığı tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı da son dönemde test sayılarında yüzde 25 artışa gitti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız" ifadelerini kullandı.Türkiye'de bir süredir burun ve boğazdan örnek alınarak gerçekleşen antijen testleri yapılıyordu ancak yeni dönemde antikor testleri daha fazla uygulanmaya başlandı.
 
Peki antikor testleri ne demek? Ne gibi faydaları olacak?
Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Önceki testler, boğaz ve burundan alınan örneklerle yapılıyordu. Bu yeni testlerde kan örnekleri alınıyor. Bu yöntemin birçok yararı var. Test yapılan kişinin hem hasta olup olmadığı ve bağışıklık kazanmışsa eğer onu da bu testte görebiliyoruz. Türkiye'de artık yapılmaya başlandı" dedi.

HASTALAR BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR
"Koronvirüs salgını bulaşan kişi bağışıklık kazanır mı?" sorusuna da yanıt veren Özlü şu ifadelere yer verdi:
"Bu hastalığı geçiren kişilerde bağışıklık oluşuyor çünkü biz bu hastalığı geçirip iyileşen kişilerden aldığımız plazmayı hastalığı geçirmekte olan hastalara verip, onları tedavi ediyoruz. Hastalığı geçiren kişiler, virüse karşı antikor oluşturuyorlar. Bu antikorlar ise bu hasta kişilere verildiğinde onu iyileştiriyor. Bunlar yeni bilgiler, zaman içerisinde bağışıklık ne kadar korur, güçlü bir bağışıklık mı? Bunları zamanla göreceğiz. Çin'den gelen veriler, hastalığı geçirenlerin hastalığa bir daha yakalanmadığı yönünde."

SAĞLIK BAKANLIĞI ADIM ATTI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen hastalardan uygun görülenlerin tedavisinde kullanılmak amacıyla immün plazmanın temininde uyulması gereken kriterlere ilişkin yazı, 81 il valiliklerine gönderildi.

İMMÜN PLAZMA TEDARİKİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
Bakanlık tarafından Kovid-19 immün plazma tedarikinde belirlenen kriterlere göre, Kovid-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşen bireylerin bağışçı olabilmeleri için, bu kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak.
Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Bir ya da daha fazla kez olmak kaydıyla nazofarengeal sürüntü örneği ile yapılan test sonucunun ya da kan numunesinden çalışılan moleküler test sonucunun "negatif" olması gerekecek.
İyileşen bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmesi için gerekli sorgulama yapılacak. (Kısa Fizik Muayene, Aferez Bağışçısı Bilgilendirmiş Onam Formu'nun Doldurulması, Kan Bağışçısı Sorgulama Formu'nun Doldurulması ve Değerlendirilmesi)
Plazma bağışı yapması uygun olarak değerlendirilen bağışçılardan alınacak serum örneklerine ulusal mevzuata uygun olarak mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılması sağlanacak.
(Serolojik olarak HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 ve anti-sifiliz Ab testleri) Plazma bileşeni aferez yöntemi ile toplanacak.
Aferez yöntemiyle bağışçılardan en az 48 saat ara vermek kaydıyla haftada en çok 2 kez bağış kabul edilecek. Bileşenin izlenebilirliği amacıyla immün plazma için Kızılay'dan ISBT 128 kodu alınacak. İmmün plazma tedarik ve uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.

Yenişafak
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika... Bakan açıkladı! ücretleri geri ödenecek
HABER: ISPARTA OLAYININ PERDE ARKASI HAYATİ DETAY
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2020-11
Koronavirüs testlerinde yeni dönem
81 İLDE KURULUYOR! KORONA TEŞHİSİ BÖYLE KONACAK!
Bakan Soylu'dan son dakika açıklama: Valilere karantina talimatı
Isparta'da 268 koronavirüs vakası olduğu açıklandı
Isparta'da Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Uygulanmaya Başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması
Son dakika haber: UEFA yeni kararları duyurdu!
Bakan Selçuk'tan müjde yarın başlıyor!
Isparta içi ara sipariş ver hemen size gelsin! Evde kal Isparta!
HABER: BAKA’dan ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’
Haber:Türkiye için son dakika umut veren açıklama! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
HABER: PTT'DEN ÖNEMLİ DUYURU! ÖDEMELER BAŞLIYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!
Gözde Balık Evi ''Lezzeti size getiriyoruz!''
Diyanet'ten Zekatlar Milli Dayanışma kampanyasına verilebilir mi? açıklaması
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM
Son dakika! Isparta'da otopark yasağı...sürücüler dikkat!
Son dakika haberi... İçişlerinden yeni koronavirüs genelgesi! Pazar yerleri için yeni adım!
Günün gazete manşetleri - Haberler - öğretmen ve velilere müjde!
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020
Haber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandı
Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 31 Mart 2020
Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske ÜretiliyorIsparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske Üretiliyor26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması30 Mart 2020
Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!26 Mart 2020
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVMSiz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM29 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendiIsparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendi26 Mart 2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklamaMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklama26 Mart 2020
Isparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetimIsparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetim30 Mart 2020
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldiKoronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi31 Mart 2020