Isparta Valiliği’nden Duyuru: Sınır Ötesi İşbirliği İçin Proje Çağrısı

T.C. Isparta Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, birlikler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Türkiye'nin ilk kez katıldığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu “Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” için yeni bir teklif çağrısı Ocak 2025'te yapılacak.

Proje Kapsamı ve Katılım Şartları

Program, rekabetçilik, yeşil ve dirençlilik, sosyal ve kapsayıcılık ile işbirliği yönetişimi gibi dört ana başlık altında projeler geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, toplamda 83,7 milyon Euro bütçe ayrılmış durumda. Sunulacak projelerde en az bir AB üyesi ve bir AB üyesi olmayan ülke ortaklığı bulunma şartı aranıyor.

Ortak Bulma Süreci ve Katılım Bilgilendirmesi

Konsorsiyum oluşturma aşamasında, projeler için ortak bulma platformu olan MEDCONNECT üzerinden kayıt oluşturulabilecek. Kayıt işlemleri için son tarih 16 Ocak 2025 olarak belirlendi. Ayrıca, projeye katılmak isteyen kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek.

Bilgilendirme ve Katılım

Program, Türkiye’deki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının uluslararası işbirliğini güçlendirme ve sürdürülebilir projeler geliştirme imkânı sunuyor. Daha fazla bilgi ve katılım detayları için ilgililerin süreci yakından takip etmesi öneriliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bilal Öztürk, duyuru sonunda tüm ilgililere çağrıda bulunarak projelere katkı sağlamalarını ve sürece dahil olmalarını istedi.

İlanen duyurulur.



