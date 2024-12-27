2025’te ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar Belli Oldu!

Engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araç alımı konusunda yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile birlikte engelli vatandaşlar için sağlanan ÖTV’siz araç alım hakkı yeniden şekillendi. İşte detaylar:

ÖTV’siz Araçlarda Yerlilik Şartı

Yeni karara göre engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle alabileceği araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Daha önceki düzenlemede bu oran yüzde 20 olarak belirlenmişti.

10 Yıl Sınırlaması Geldi

Engelliler, ÖTV’siz araç alım hakkını artık 10 yılda bir kullanabilecek. Bu düzenleme, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kimler ÖTV Muafiyetinden Yararlanabilir?

Yüzde 90 ve üzeri engel oranı olanlar ÖTV muafiyetinden faydalanabilir.

ÖTV muafiyetinden faydalanabilir. Engelli birey araç kullanamayacak durumda ise, aile bireyleri aracı kullanabilir ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Şehit eş veya çocuklarından biri (eş ve çocuk yoksa anne ya da baba), bir defaya mahsus bu haktan yararlanabilir.

2025 Yılı Üst Limit Ne Kadar?

2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında uygulanacak üst limit belirlendi.

2024 yılı üst limiti: 1 milyon 561 bin 255 TL

1 milyon 561 bin 255 TL 2025 yılı üst limiti: 2 milyon 247 bin 114 TL (%43,93 artış)

ÖTV’siz Alınabilecek Modeller

2025 yılında ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araç modelleri şunlardır:

Fiat: Egea Sedan, Cross, Cross Wagon

Egea Sedan, Cross, Cross Wagon Togg: T10X

T10X Toyota: Corolla, C-HR

Corolla, C-HR Renault: Clio, Duster, Megane

Clio, Duster, Megane Hyundai: i10, i20, Bayon

Bu düzenleme, engelli vatandaşların araç alımlarını kolaylaştırmak ve daha uygun şartlar sunmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2025 yılında araç almayı planlayanlar, belirlenen üst limit ve yerlilik oranı şartını göz önünde bulundurmalı.