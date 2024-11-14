Demir Solar Enerji, Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Isparta'da düzenlenen 19. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi’nde büyük bir katılımla kapılarını açtı. Açılışa Türkiye Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. Fuarın en dikkat çekici stantlarından biri ise Demir Solar Enerji’ye ait oldu.

Demir Solar Enerji, standında farklı boyutlarda güneş panelleri, batarya sistemleri, inverter cihazları ve diğer enerji çözümlerini sergiledi. Stantta görevli uzmanlar, ziyaretçilere güneş enerjisi sistemleri hakkında detaylı bilgiler sunarken, kurulum ve kullanım konularında da bilgilendirme yaptı. Fuara katılan ziyaretçilerin ilgisini çeken standda, güneş panellerinin yanı sıra akü sistemleri, inverterler ve çeşitli şarj cihazları da sergilendi.

Demir Solar Enerji'nin standı, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan katılımcılara güneş enerjisinin sağladığı avantajları göstermek amacıyla dizayn edilmişti. Ziyaretçilere yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanırken, güneş enerjisinin tarım alanlarında nasıl kullanılabileceği konusunda da bilgi verildi. Özellikle yayla şartlarına uygun, dayanıklı ve verimli sistemlerin tanıtımı yapıldı.

Demir Solar Enerji’nin iletişim bilgileri (telefon numarası: 0507 629 06 44 ve internet sitesi: www.demirsolarenerji.com.tr)

Demir Solar Enerji, yenilenebilir enerji çözümleri ile hem çevreye katkı sağlıyor hem de enerji maliyetlerini düşürmek isteyen işletmelere uygun çözümler sunuyor. Firma yetkilileri, standı ziyaret edenlere ürünlerin teknik detaylarını anlatarak güneş enerjisine geçiş yapmak isteyenlere özel avantajlar sundu.

Fuar boyunca Demir Solar Enerji standını ziyaret edenler, güneş enerjisiyle ilgili çeşitli ürünleri inceleyerek, tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir enerji çözümlerini yakından tanıma fırsatı buldular.





































