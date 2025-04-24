Isparta Valiliği’nde 23 Nisan Coşkusu: Makam Çocuklara Emanet Edildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Isparta’da coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümünde, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin bir simgesi olarak Isparta Valiliği makamı, temsili olarak minik bir öğrenciye teslim edildi.

Bu yıl Valilik görevini, Şehit Ferhat Çifçi İlkokulu öğrencisi Kuzey Mamaklı üstlendi. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren Kuzey, hem katılımcılar hem de protokol üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe, Isparta’daki çeşitli okullardan seçilen öğrenciler de katılarak bu anlamlı günün sevincini yaşadı. Programa katılan öğrenciler arasında:

Ahmet Akın ( Gülbirlik İlkokulu )

Fatma Serra Can ( Şehit Göksel Koç Ortaokulu )

Ege Akekmek ( Özel TED Isparta İlkokulu )

Gözde Nur Dağ ( Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekci Ortaokulu )

Kumsal Büyükbıçak ( Boğaziçi Koleji )

İkra Unul (Ülkü İlkokulu)

yer aldı.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu özel gün vesilesiyle çocuklara duyulan sevgi ve güven vurgulanarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan’ın çocuklara verilen değerin bir nişanesi olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, onların sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir geleceğe sahip olmaları temenni edildi.



