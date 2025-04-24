23 Nisan’da Anlamlı Buluşma: SDÜ Çocuk Meclisi İlk Kez Toplandı

Isparta Valiliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen “Söz Çocukların: SDÜ Çocuk Meclisi” Toplumsal Katkı Projesi kapsamında oluşturulan çocuk meclisi, ilk birleşimini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusuyla gerçekleştirdi.

Çocukların düşüncelerine değer verilmesini, onları karar alma süreçlerine dahil etmeyi ve toplumsal konularda söz sahibi olmalarını hedefleyen proje, büyük beğeni topladı. SDÜ çatısı altında bir araya gelen öğrenciler, ilk oturumda düşüncelerini özgürce ifade etti, gelecek için umut veren mesajlar verdi.

Valilik yetkilileri, projenin çocukların toplumsal farkındalıklarını artırmak ve demokratik katılım becerilerini güçlendirmek adına büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, “Çocuklarımızın fikirlerine kulak veren, onların gelişimine katkı sağlayan bu anlamlı projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yürekten kutluyor, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.” denildi.

SDÜ Çocuk Meclisi'nin düzenli aralıklarla toplanarak çeşitli sosyal, çevresel ve kültürel konularda çözüm önerileri sunması planlanıyor. Proje, Isparta'da çocukların demokratik yaşama aktif katılımını teşvik eden öncü bir adım olarak değerlendiriliyor.



