Isparta Jandarmasından Kaçakçılığa Darbe: Tarihi Sikkeden Elektronik Cihaza Kadar Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekiyor. Son bir ay içerisinde yürütülen 5 ayrı operasyonel faaliyet sonucu çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilenler:
2003 adet tarihi sikke
350 paket ısıtılmış tütün mamulü
110 paket kaçak sigara
12 adet elektronik sigara
2 kg nargile tütünü
50 paket sigara kâğıdı
90 litre kaçak viski
41 adet parfüm
10 kg çay
3 adet cep telefonu
2 adet tablet
41 adet muhtelif kaçak eşya
Kaçakçılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 2’si tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarına karşı yürüttüğü titiz ve kararlı operasyonlarını sürdürüyor. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına mücadeleye ara vermeden devam edileceğini vurguladı.